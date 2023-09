Gattuso presentato al Marsiglia si toglie un peso: come prima cosa chiede scusa ai francesi Il tecnico calabrese è diventato l’allenatore dell’Olympique Marsiglia e ora è stato ufficialmente presentato. Gattuso torna in pista dopo l’avventura di Valencia e vuole rilanciarsi in Ligue 1.

A cura di Alessio Morra

La panchina dell'Olympique Marsiglia scotta. In un anno e mezzo hanno dato addio ben tre allenatori. Per dare forza e serenità all'ambiente è stato ingaggiato Gennaro Gattuso, che torna in pista dopo la negativa avventura con il Valencia e che rende più italiana la Ligue 1, che vede già protagonisti Farioli e Grosso. L'ex tecnico di Milan e Napoli è stato presentato ufficialmente ed è pronto a rifare grande l'unico club francese capace di vincere la Champions League. In punta di piedi Gattuso si è presentato ed ha subito chiesto scusa ai francesi.

Sampaoli andò via al termine del campionato 2021-2022, lo sostituì Igor Tudor, che disputò un campionato eccezionale, ben al di sopra delle aspettative, portò la squadra ai preliminari di Champions, ma andò via per dissidi con la società. Il casting per la panchina è stato complicatissimo ed è stato ingaggiato lo spagnolo Marcelino, che ai preliminari è stato eliminato ed ha dato le dimissioni dopo sei partite di campionato (9 punti, una sola sconfitta).

Rapporti tesi con la società, un mercato non soddisfacente e un ambiente che ribolle. Gattuso è salito a bordo, ingaggiato a inizio settimana. Ha lavorato già con la squadra e si sta preparando all'esordio nel sentito match con il Monaco. In questo giovedì è avvenuta la presentazione ufficiale del tecnico, che si è mostrato molto sorridente, oltre che assai carico. Ha voglia di rilancio e vuole rilanciare il Marsiglia, che a conti fatti non è affatto lontano dalle prime posizioni della Ligue 1. Insomma, è tutto in gioco, pure l'Europa League – giovedì c'è la sfida con il Brighton di De Zerbi.

Gattuso ha risposto a tutte le domande in italiano e prima di farlo ha parlato direttamente con i tifosi locali: "Prima di tutto mi scuso se non so parlare francese, ma lo studierò velocemente". Poi ha dichiarato di non averci pensato molto, il sì è stato rapido: "Per me è stato facile prendere la decisione di firmare per il Marsiglia. Abbiamo parlato cinque ore con il presidente ed è successo".

Il Marsiglia in questi ultimi anni è stato eclissato dal PSG, ma resta sempre l'unica squadra francese ad aver trionfato in Champions (nel 1993): "È un grande club, l'unico tra quelli francesi ad aver vinto la Champions League. Questo club ha dei valori. Ringrazio tutti, giocatori compresi. Mi piace l'atmosfera calda, non fa Non mi spaventa. Dovremo vincere le partite, lavorare duro e portare entusiasmo".

Al tecnico calabrese è stato ricordato anche il suo passato da calciatore (che ha vinto tutto), ma lui ha voluto sgomberare il campo da ogni parallelo tra le carriera da allenatore e da calciatore: "Il giocatore Gattuso e l'allenatore Gattuso sono diversi", ed ha aggiunto: "Non so se il giocatore di Gattuso sarebbe titolare nelle mie squadre".