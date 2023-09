Gattuso riparte dal Marsiglia con una trattativa segreta: gli hanno affidato una sola missione Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore del Marsiglia: la scelta a sorpresa dei francesi, il presidente ha deciso di affidarsi a lui per gestire il momento di crisi.

A cura di Ada Cotugno

Gennaro Gattuso ripartirà dalla Francia, da una situazione che non potrebbe essere più calda di così. Nelle prossime ore l'ex allenatore di Milan e Napoli si presenterà sulla panchina del Marsiglia e potrebbe debuttare già nel prossimo weekend contro il Monaco.

La trattativa è stata portata avanti a sorpresa dal presidente Pablo Longoria, finito al centro delle polemiche negli ultimi giorni dopo un incontro con gli ultras della squadra che non è finito bene. Al numero uno dell'OM sono state mosse feroci critiche per la gestione della squadra che sono sfociate in minacce e insulti personali.

L'ex allenatore Marcelino ha presentato le dimissioni, lasciando la squadra completamente allo sbando e in una situazione di grande crisi. Da qui è nata la decisione di affidarsi a Gattuso, già vicino alla Ligue 1 dopo l'interessamento del Lione che ha poi puntato tutto su Fabio Grosso.

La scelta di puntare proprio sull'ex giocatore rossonero, portando avanti una trattativa lampo segreta, ha uno scopo preciso: il Marsiglia aveva bisogno di un allenatore con grande carattere, capace di scuotere il gruppo e in grado di lavorare anche in un contesto difficile come quello che si è venuto a creare nelle ultime settimane.

Da qui la decisione lampo del presidente di ingaggiare Gattuso, conosciuto per il suo carisma e soprattutto per il fatto di saper affrontare atmosfere così calde. A Ringhio toccherà vestirsi da pompiere per gettare acqua sul fuoco e riportare i francesi alla normalità, superando una sfida complicata per chiunque.

Il nuovo allenatore firmerà inizialmente il contratto per un solo anno più uno di bonus, in attesa di capire poi come si svilupperà il suo futuro. La missione nell'immediato sarà quella di ristabilire l'ordine all'interno dell'OM e risollevare la squadra, travolta da una crisi di risultati in campionato – dove ha trovato appena due vittorie in sei partite giocate – che hanno peggiorato anche la situazione all'interno di un ambiente già molto movimentato.