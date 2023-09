Il Lione preferisce Grosso a Gattuso come nuovo allenatore: perché hanno scelto lui Il Lione ha puntato dritto su Fabio Grosso come nuovo allenatore. Il club francese era andato dritto su Gattuso virando ora sull’ex tecnico che ha riportato il Frosinone in Serie A.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Lione è ancora a caccia del nuovo allenatore dopo l'addio a Laurent Blanc che ha così chiuso la sua esperienza con il club transalpino. Una corsa contro il tempo per il club del proprietario John Textor, che sta sondando diverse piste. Negli ultimi giorni si era parlato tanto di Rino Gattuso pronto a siglare l'accordo con i francesi. Ringhio era stato spinto da Jorge Mendes che l'ha consigliato al patron del Lione. Gattuso sembrava pronto a sedersi in panchina mentre nel frattempo Jean-Francois Vulliez era stato nominato come nuovo manager ad interim per la società transalpina, con Sonny Anderson e Jérémie Bréchet suoi assistenti.

Ma in queste ore tutto sta cambiando perché secondo quanto scrive L'Equipe il Lione avrebbe virato nettamente su Fabio Grosso. L'ex allenatore del Frosinone che ha portato i laziali in Serie A quest'anno, a 45 anni potrebbe vivere la sua prima esperienza all'estero da allenatore. Grosso potrebbe tornare a Lione in un'altra veste dopo averci giocato quando era ancora in attività tra il 2007 e il 2009. Il suo nome sembra essere ora in cima alla lista di Textor superando nettamente Gattuso che potrebbe ritrovarsi nuovamente fuori dopo l'esperienza ultima al Valencia.

Graham Potter, Oliver Glasner e perfino Christophe Galtier. Sono tutti gli allenatori liberi che però hanno detto no al presidente americano. Evidentemente anche con Gattuso ci sarà stato qualche problema dal punto di vista economico o di progettualità. Dopo le esperienze al Sion, Palermo, Creta, Pisa, Milan, Napoli e, ultima in ordine cronologico, Valencia, Gattuso sembrava ormai pronto a ripartire dalla Ligue 1 e invece proprio il suo ex compagno di nazionale campione del mondo 2006 potrebbe soffiargli il posto.

Grosso ha allenato in Serie A soltanto in 3 partite quando fu poi licenziato dal Brescia. La sua carriera da allenatore è maturata maggiormente nel campionato cadetto. Il suo cammino nella nuova veste dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha avuto inizio nelle giovanili della Juventus per poi proseguire con Bari, Verona, Brescia, Sion e appunto Frosinone che è stato in grado di condurre in Serie A al termine di un campionato perfetto. Decisive per il Lione saranno dunque le ultime ore. Non è comunque da escludere totalmente la pista Gattuso né quella che porta a Beye, attuale allenatore della Stella Rossa.