Tutto nel giro di poche ore. Gennaro Gattuso e la Fiorentina si separano a poche settimane di distanza dalle nozze, celebrate con l'annuncio del 25 maggio e la firma su un contratto mai depositato, che di fatto verrà stracciato nei prossimi giorni. Già domani, forse, giorno in cui potrebbero arrivare comunicazioni ufficiali dal club.

Gattuso dunque lascia la Fiorentina dopo appena 23 giorni dall'investitura come nuovo allenatore dei viola, un incarico che non ha neanche fatto in tempo a prendere in mano, perché la crepe, diventate poi spaccatura insanabile, sono emerse dopo i primi confronti sul tema della campagna acquisti in vista della sessione di calciomercato attualmente in corso.

A far incrinare irrimediabilmente il rapporto con la sua nuova dirigenza sarebbe stato il primo vero summit di mercato andato in scena con il presidente Commisso e i responsabili dell'area tecnica e sportiva del club gigliato. La diversità di vedute sul mercato, con l'ingombrante Jorge Mendes, agente di Gattuso, a pretendere più di una semplice voce in capitolo, ha mandato in fumo un'unione nuova ma che sembrava solida.

Alla base della rottura infatti vi sarebbero delle problematiche sorte in seno alle valutazioni di mercato fatte dal club relative ai giocatori proposti proprio da Jorge Mendes con la Fiorentina che non sarebbe disposta ad accontentare il tecnico calabrese (e il suo agente). L goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata infatti la scelta della società toscana di non affondare il colpo per il centrocampista del Porto Sergio Oliveira per virare su profili che richiederebbero un investimento economico più contenuto.