video suggerito

Gattuso e Mourinho si rivedono, José ha una domanda: “Ma come fai?”. L’amichevole finisce in rissa Gattuso e Mourinho si rivedono e lo Special One ha una domanda per l’ex allenatore di Napoli e Milan. L’amichevole finisce in rissa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credit: Veljko Martinović.

Rissa nell'amichevole tra l'Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso e il Fenerbahçe di José Mourinho. Un brutto episodio che è stato messo a posto proprio dai due allenatori, che sono entrati in campo per evitare ulteriori tensioni. Il due allenatori si conoscono e si stimano da tempo, tanto che si sono fermati a parlare per un po' prima della sfida: lo Special One ha chiesto a Ringhio come mai avesse scelto di andare in Croazia e l'ex allenatore di Napoli e Milan ha risposto in maniera molto chiara e lineare ‘Per me è come allenare il Real Madrid'.

La terza uscita stagionale per i turchi si è chiusa con una sconfitta contro l'Hajduk Spalato grazie alla rete di Durdov.

Mourinho ha una domanda per Gattuso: "Ma come fai?"

Oltre alla rissa, come detto, c'è stato altro. Gennaro Gattuso ha rivelato alcuni passaggi del suo colloquio con Mourinho prima della partita: "Abbiamo parlato, non tanto dell'Hajduk, ma mi ha chiesto come l'allenatore di Marsiglia e Napoli fosse arrivato all'Hajduk. Ma per me l’Hajduk è come il Real Madrid. Per quanto mi riguarda, se ti alleni bene e lavori tanto, per me non è un problema allenare una squadra anche sulla Luna. Questi 21 giorni mi hanno dato piacere, finché mi diverto e studio, va bene. Questo lavoro non può essere svolto a casa con una TV e un notebook. Grazie ai ragazzi che mi rendono felice ogni mattina quando scendo in campo".

Gattuso e Mourinho fermano la rissa in Hajduk-Fenerbahçe

Protagonisti il difensore dei turchi Djiku e l’attaccante dei croati ex Inter Livaja, che si sono beccati a lungo e alla mezz'ora si sono trattenuti in maniera veemente a centrocampo, per poi spintonarsi a vicenda. Prontamente entrambe le panchine si sono riversate in campo per dividere i due calciatori.

Non è stata una partita facile per la tensione che si respirava fin dalle prime battute: secondo il giornale turco Fanatik, gli animi si sono accesi spesso e ad un certo punto si è scatenata una rissa tra Livaja e Djiku, che sono venuti alle mani e sono entrati in campo Gattuso e Mourinho per fare da pacieri.

Doveva essere una normale amichevole estiva ma si è presta trasformata in una partita dagli animi accesi di alcuni calciatori a causa di ripetuti battibecchi e di scorrettezze.