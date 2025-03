video suggerito

Gattuso e Cannavaro fianco a fianco per scongiurare una rissa: Ringhio usa le maniere forti In Dinamo Zagabria-Hajduk Spalato, i due allenatore italiani hanno dovuto fare gli straordinari per allontanare i rispettivi giocatori ed evitare una rissa.

A cura di Marco Beltrami

La tanto attesa sfida tra Gattuso e Cannavaro, allenatori rispettivamente di Hajduk Spalato e Dinamo Zagabria, si è chiusa con un 2-2 caldissimo. Gli animi si sono surriscaldati a fine partita, quando si è scatenata una maxi-rissa in campo. I due campioni del mondo, che si stavano salutando calorosamente hanno dovuto correre per separare i propri giocatori, con Ringhio che ha fatto ricorso anche alle maniere forti soprattutto con i suoi.

Cannavaro e Gattuso protagonisti dopo Dinamo-Hajduk

Tutto è nato dal portiere della formazione di Spalato che nei minuti di recupero ha rischiato grosso. Un intervento folle di Galesic lo ha ferito in più parti del corpo, volto compreso. Inevitabile l'espulsione del giocatore di casa che ha lasciato i suoi addirittura in nove. L'estremo difensore Lucic, dopo il fischio finale e tutto incerottato a causa delle conseguenze del colpo, si è scagliato contro la panchina avversaria. Misic ha reagito colpendolo con uno schiaffetto proprio all'altezza della fasciatura sotto il mento.

Gattuso usa le maniere forti per allontanare il suo giocatore

Parapiglia in campo, con Gattuso e Cannavaro ritrovatisi praticamente schiena contro schiena nel tentativo di separare i giocatori. Se l'ex difensore è riuscito tutto sommato a mantenere l'aplomb, scatenato Rino che, dopo aver invitato Misic a calmarsi, ha cercato soprattutto di rispedire negli spogliatoi. Ma non si è fermato a questo visto che ha tenuto d'occhio la situazione anche nei pressi del tunnel, come dimostrato dal comportamento con Prpic.

Gattuso ha strattonato il giovane difensore invitandolo a rientrare subito nella pancia dello stadio, senza esultare ecc. Anche perché il calciatore poco prima aveva provato a reagire contro un avversario. Ha usato la forza l'ex centrocampista che prima ha afferrato per la maglia il calciatore e poi lo ha spinto nella direzione che voleva.

Molto chiaro Gattuso dopo la partita: "Non ho urlato solo contro di lui, ma contro tutti i miei giocatori. Nel corso della mia carriera mi sono spesso trovato nei guai dopo le partite, coinvolto in varie discussioni, ma come allenatore vedo il calcio in modo diverso. Al termine della partita, i giocatori devono salutare i tifosi e recarsi negli spogliatoi. Tutto il resto, tutto il resto, ogni provvedimento… Non ne abbiamo bisogno. Quando la partita finisce non ci sono più discussioni con gli arbitri o con gli avversari".