Gattuso beve da una bottiglietta in conferenza ma il sapore è strano, la smorfia è di puro disgusto Siparietto simpatico per Gennaro Gattuso nella conferenza post ultima vittoria con cui ha confermato la leadership nel campionato croato con l'Hajduk Spalato. Con il tecnico italiano che è rimasto spiazzato dal contenuto della bottiglietta offerta dallo sponsor.

A cura di Alessio Pediglieri

Rino Gattuso ancora protagonista con l'Hajduk Spalato con cui sta governano l'HNL, il massimo campionato dove è solidamente primo dopo 10 giornate giocate. Ma è lo è stato lontano dai terreni di gioco del calcio croato: il tecnico italiano si è preso la scena proprio nella conferenza stampa post ultima vittoria quando tra una domanda e l'altra si è concesso un sorso d'acqua da una bottiglietta di uno sponsor. Decisione tra le peggiori, vista la smorfia di disgusto dopo aver assaporato la bevanda.

Gattuso in conferenza, la bottiglietta per dissetarsi: ma non è acqua

Soddisfazione per la vittoria esterna, con cui l'Hajduk ha riconsolidato la propria leadership solitaria in classifica. Per Rino Gattuso una soddisfazione importante, con cui poter ribadire la propria idea e filosofia di calcio che sta dando i propri frutti malgrado un inizio tutt0'altro che semplice. Ora, dopo 10 giornate, "Ringhio" è tornato a fare la voce grossa, con tutto il seguito della stampa croata che pende dalle sue labbra, dopo le feroci critiche. E così, mentre ascolta le domande dei giornalisti, si prende anche il tempo di godersi un po' d'acqua, bevendo da una bottiglietta messa a disposizione dallo sponsor. Peccato che il liquido al suo interno non sembra essere per nulla della semplice acqua: Gattuso beve, poi subito rimane interdetto, fa una smorfia di disgusto, richiude la bottiglietta e si rivolge alle sue spalle chiedendo lumi a riguardo. Ma è semplice: Gattuso non sapeva che quella bottiglia di plastica conteneva una bevanda energetica a base di cocco, il cui retrogusto lo ha decisamente sorpreso.

L'Hajduk vola in classifica, Gattuso si prende la rivincita

A inizio avventura in Croazia, per Gennaro Gattuso erano stati giorni duri, anzi durissimi. Soprattutto con il fallimento in Europa League, uno degli obiettivi del club fallito miseramente ai preliminari con la clamorosa sconfitta contro il Ruzomberok che era riuscito a vincere a Spalato dopo il pareggio dell'andata. Per Ringhio pesantissime critiche, polemiche, illazioni. Poi la svolta: da quella partita di agosto, l'Hajduk non ha più perso un match, giocandone 10, vincendone otto e pareggiandone due tra campionato e Coppa.