L’Hajduk è in vetta al campionato e Gattuso festeggia: regalo costoso a sorpresa a giocatori e staff Rino Gattuso ha voluto festeggiare il primo posto il classifica dell’Hajduk, conquistato battendo nel derby la Dinamo Zagabria, con un regalo a sorpresa a giocatori e staff: Iphone 16 per tutti. Una spesa complessiva per oltre 40 mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Gennaro Gattuso si è preso il primo posto nel massimo campionato croato vincendo il derby con l'Hajduk sulla Dinamo Zagabria. Una delle partite più sentite di sempre – e che valeva la leadership in classifica – è stata vinta venerdì sera dalla squadra del tecnico italiano che ha sbancato il Maksimir Stadion 1-0. Poi, ha voluto festeggiare il successo e il primato in modo particolare con un regalo ai propri giocatori e allo staff per il risultato ottenuto: Iphone 16 per tutti, per un valore complessivo di oltre 40 mila euro.

La vittoria contro la Dinamo e la vetta in campionato

Dopo sei giornate di campionato la HNL – il massimo campionato croato – ha una nuova capolista: si tratta dell'Hajduk Spalato di Rino Gattuso che l'ha conquistata vincendo la partita più delicata e sentita di questa prima fase di stagione, la sfida alla Dinamo, in trasferta. E lo ha fatto vincendo a Zagabria, mantenendo la propria squadra imbattuta e volando a quota 14, superando di un punto gli acerrimi e storici rivali. Un successo arrivato di misura, costruito nel secondo tempo grazie alla rete decisiva di Livaja, attaccante vecchia conoscenza del calcio italiano con trascorsi nell'Empoli, Atalanta, Cesena e Inter.

Gattuso festeggia con un regalo costoso: Iphone a giocatori e staff

Il giorno dopo il successo che è valso il primo posto, Gattuso ha deciso per una mossa a sorpresa: ha regalato a tutti i componenti della rosa dell'Hajduk e ai collaboratori che fanno parte del suo staff tecnico un Iphone 16. Un regalo tanto inaspettato quanto gradito e costoso: l'ammontare complessivo dell'omaggio di "Ringhio" è valso oltre 40 mila euro di spesa.

Gattuso all'Hajduk dall'esclusione dalla Conference al 1° posto in classifica

Non era iniziato nel migliore dei modi il cammino croato di Rino Gattuso sulla panchina dell'Hajduk. La squadra croata era stata clamorosamente eliminata ad agosto nel terzo turno preliminare della Conference League, perdendo in casa di fronte a uno stadio tutto esaurito contro i modesti slovacchi del Ruzomberok. Decisivo un autogol incassato al 7′ che non è stato rimontato per l'umiliante 1-0 finale che aveva scatenato la contestazione. Momenti superati, ora Gattuso è tornato al centro del villaggio dell'Hajduk, neo capolista.