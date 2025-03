video suggerito

La gloria della Hajduk distrugge Gattuso dopo la lite in TV: "Fortunato che non ci fossi io" Gennaro Gattuso è stato fortemente criticato da Igor Stimac, ex calciatore e allenatore della nazionale croata. Parole non tenere dopo lo sfogo contro Jelicic.

A cura di Marco Beltrami

In Croazia non si parla d'altro se non del pesante sfogo di Gennaro Gattuso contro l'ex calciatore e attuale opinionista Josko Jelicic dopo Rijeka-Hajduk. Innumerevoli le reazioni alla vendetta dell'allenatore italiano della formazione di Spalato che ha sorpreso il suo interlocutore con modi molto forti. Tra queste, anche quella di una grande gloria del calcio croato come Igor Stimac.

Chi è Igor Stimac, la grande gloria croata che ha distrutto Gattuso

Il classe 1967 che ha vinto il titolo con l’Hajduk sia da calciatore che da allenatore, ha militato anche nel Derby County e nel West Ham, oltre a giocare nella nazionale croata con cui vinto anche un bronzo ai Mondiali di calcio. Anche da allenatore si è tolto tante soddisfazioni, diventando ct della nazionale nella stagione 2012-2013. Stimac insomma ora è un opinionista autorevole in patria anche alla luce della sua esperienza. A sportske.jutarnji.hr è stato interpellato sulla lite Gattuso-Jelicic, e non è stato tenero.

Stimac ha un rapporto molto forte con Jelicic, ma ha dichiarato di essere comunque obiettivo nelle sue dichiarazioni: "Sebbene sia il testimone di nozze di Joško e fossimo molto amici, non ho motivo di essere di parte. Quello che ha fatto Gattuso non è degno di lui, da campione del mondo, non è degno di lui come allenatore dell'Hajduk, e non è degno di lui come straniero in questo Paese, non rispettare chi commenta le partite".

Stimac al vetriolo contro Gattuso dopo la lite in diretta TV

Secondo l'ex giocatore e ct, Jelicic non ha fatto niente di male: "Nonostante un certo cinismo di Joško, con cui sa condire i suoi commenti, che sono impeccabili, possiamo analizzare tutto ciò che ha detto, e non c'è la minima menzogna". Insomma a suo dire, Stimac fa il suo lavoro: "Quindi, colpisce esattamente dove deve, analizza le partite e fa il suo commento con cui il 99 percento delle persone è d'accordo. Alcuni sono contrari al suo stile, ma ovviamente si adatta alla TV. Forse a volte esagera un po', ma fa il suo lavoro".

Insomma se ci fosse stato Stimac al posto di Gattuso, le cose avrebbero preso una brutta piega: "Faccio una domanda logica. Quanti di noi croati avrebbe licenziato l'Hajduk se la nostra squadra avesse giocato come quella di Gattuso? Tiri in porta una volta, non fai assolutamente nulla, la tua squadra non ha schemi, non hai coordinazione, non hai movimenti collegati, non hai combinazioni, non hai niente. Molti giocatori hanno giocato continuamente nelle posizioni sbagliate e tu hai ancora il coraggio, dopo una partita del genere, dopo una sconfitta per 3-0, di venire in studio e minacciare. È stato fortunato che non fossi lì… non sarebbe stato bello e non l'avrei supportato".