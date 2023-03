Gasperini spiazzato dalle troppe domande sui cambi contro l’Udinese: “Indovina perché l’ho fatto” L’allenatore dell’Atalanta ha poi chiesto all’intervistatore di DAZN se non gli piacessero Pasalic e Muriel, sempre con il sorriso sulle labbra.

A cura di Marco Beltrami

Dopo due sconfitte, l'Atalanta ha trovato un punto contro l'Udinese. Appuntamento rimandato con la vittoria per la squadra di Gasperini che rischia di perdere ulteriore terreno dalle zone altissime della classifica. Gian Piero Gasperini si è mostrato comunque soddisfatto della prestazione della squadra, anche se è mancato il gol.

Ai microfoni di DAZN, il tecnico nerazzurro non ha dimostrato di non avere rimpianti: "Rimorso? Rimorso no, hanno fatto tutto quello che potevano. Una buona gara, di più nel secondo tempo. Abbiamo preso la partita in mano con parecchie conclusioni e situazioni. La qualità della partita è stata buona, anche se non siamo più riusciti a vincere".

Non sono mancate anche le domande sulle scelte tecniche di Gasperini, che è rimasto un po' spiazzato e ha reagito con il sorriso: "Sullo spostamento di Boga a sotto punta? Come mai? È una soluzione, diversa perché ci avevano preso le misure e dopo abbiamo ripreso a trovare gli spazi diversi, con buone situazioni".

E poi ancora, con riferimento alla doppia sostituzione di Boga e Lookman con Pasalic e Muriel. Gasperini in questo caso si è lasciato andare ad una risposta sardonica: "Cosa cercavo con il doppio sostituendo Boga e Lookman con Pasalic e e Muriel? Indovina… cercavo di vincere. Non ti piacciono Muriel e Pasalic forse? Hanno fatto molto bene, con le cinque sostituzioni quando hai dei giocatori che finalmente stai recuperando. Cercheremo anche di ritrovare Zapata, perché sono tutti giocatori che ci possono dare molto".

In chiusura una battuta sull'andamento dell'Atalanta nelle ultime giornate, l'allenatore comunque preferisce fare un bilancio della stagione. E a suo dire è ampiamente positiva, a giudicare dai punti: "Dipende sempre da cosa si vuol guardare… i 42 punti, con 10 punti sopra l'Udinese noi siamo soddisfatti".