Gasperini se la prende con i suoi dopo Lazio-Atalanta e fa i nomi: dure critiche a 3 giocatori

A cura di Michele Mazzeo

La sconfitta in casa della Lazio sembra essere arrivata in maniera del tutto inattesa per l'Atalanta che si aspettava di uscire con un altro risultato dal match dell'Olimpico dell'ottava giornata della Serie A 2023-2024. Evidente infatti la delusione di Gian Piero Gasperini al termine dell'incontro perso dagli orobici che vedono ora allontanarsi il quarto posto in classifica. E, con la consueta franchezza, l'allenatore della Dea nelle interviste di fine gara non ha lesinato dure critiche ad alcuni dei suoi calciatori. E lo ha fatto facendo i nomi di coloro che non lo hanno convinto.

Prima il tecnico dei bergamaschi se l'è presa con i nuovi acquisti che, fatta eccezione per Kolasinac, a suo avviso, non sono ancora in grado di giocare ogni tre giorni ad un livello così alto: "Indubbiamente alcuni ragazzi appena arrivati per giocare a questi livelli hanno ancora bisogno di tempo. Tornare al venerdì da Lisbona e giocare la domenica alle 15 è inevitabile che nel finale qualcuno lo ha accusato. Scamacca e De Ketelaere hanno bisogno di minutaggio per giocare queste partite, non erano brillanti" ha infatti detto ai microfoni di DAZN il piemontese evidentemente non convinto dalla prova offerta dal tandem d'attacco scelto per inizia il match con la Lazio.

Ancora più duro l'attacco diretto a Ademola Lookman rimproverato in diretta TV per l'atteggiamento con cui è entrato in campo nel secondo tempo: "L'ingresso di Lookman è l'unica nota stonata della giornata: mi è sembrato un po' seccato dall'esclusione iniziale, anche se lui a Lisbona ha giocato 90 minuti. L'ho visto non allineato agli altri compagni. Non sto parlando di brillantezza ma del fatto che quasi il dover entrare in campo fosse per lui una cosa da non accettare" ha difatti chiosato Gian Piero Gasperini evidentemente infastidito dal comportamento del calciatore nigeriano figlio probabilmente dell'esclusione dall'undici titolare per questo importante match contro un'avversaria diretta per la corsa verso un posto in Europa nella prossima stagione.