Gasperini sarcastico su Sancho in conferenza stampa, gli dà una lezione: “Se hai il numero chiamalo”

A cura di Ada Cotugno
Il nome di Sancho accostato alla Roma ha segnato tutto il mercato giallorosso: la società avrebbe voluto regalare a Gian Piero Gasperini uno dei suoi nomi preferiti, ma l'inglese ha sempre opposto resistenza e non si è lasciato tentare dalla corte giallorossa, neanche davanti al via libera del Manchester United. Mai una risposta libera o un'apertura nonostante l'insistenza dell'allenatore che alla fine ha deciso di lasciarlo andare verso il futuro che preferisce.

Il tema scotta ancora e in conferenza stampa tutti vogliono sapere come finirà il caso dell'estate, dato che l'attaccante formalmente non ha ancora dato nessuna risposta. Ed è qui che intervenuto il tecnico, punzecchiando il giocatore a distanza e dandogli una sorta di lezione su ciò che potrebbe perdersi: in sostanza Gasperini fa capire che la Roma può essere una grande opportunità e che non inseguirà nessuno per intascare un sì.

Cosa ha detto Gasperini su Sancho alla Roma

L'argomento viene tirato in ballo in conferenza stampa con un siparietto simpatico tra l'allenatore e un giornalista. "Sancho che risposta ha dato? Sì o no?" chiede dalla sala stampa con la speranza di avere qualche notizia di mercato, ma Gasperini ride e dà una risposta inaspettata: "Se hai il numero chiamalo, sapete tutto e avete scritto di tutto e di più". Tutti sorridono della battuta ma poi l'allenatore si fa serio per spiegare come sta davvero la situazione che resta un grande mistero.

Il tecnico giallorosso spiega cosa intende fare e dà una lezione a Sancho, grande obiettivo del suo mercato che non ha mai risposto alla corte della Roma: "Non bisogna pregare mai nessuno, Sancho come per altri giocatori che vengono. È una possibilità perché sono giocatori bravi, ci danno un valore aggiunto, ma è anche un'opportunità grande per loro, enorme. Non lo so… se lo capisce ha senso, se non lo capisce starà dov'è, non è un problema".

