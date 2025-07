Gasperini mette fretta alla Roma sul mercato: “Faccio la conta dei rinforzi che mancano da maggio”

La Roma ha vinto l'amichevole giocata in Germania contro il Kaiserslautern. Un match fondamentale per Gian Piero Gasperini affinché il tecnico possa capire al meglio su quali uomini potrà affidarsi durante tutta la stagione. Occasione buona per vedere all'opera coloro i quali erano già nella rosa dei giallorossi e anche i nuovi, specie gli ultimi arrivati, come Ferguson. L'attaccante è stato decisivo con il gol che ha poi chiuso la partita sul punteggio di 1-0.

Il centravanti ha sfruttato al meglio un errore difensivo – uno svarione del portiere – per mettere a segno ancora un gol in questo ritiro. Soddisfazione per lo stesso Gasperini dopo aver visto alcune cose fatte dalla squadra ma allo stesso tempo il tecnico ha dato fretta alla società sul mercato. Domani arriverà Welsey ma non basta, c'è bisogno di un'accelerata: "Quanti rinforzi mancano? Non lo so, ditelo voi stavolta (ride, ndr) – ha detto in zona mista a fine partite nelle dichiarazioni riportate da ‘forzaroma.info' -. Io faccio la conta da maggio, da quando è finita la stagione e si fa in fretta".

Gasperini dà indicazioni a Mancini durante la partita.

Il tecnico ha spiegato al meglio il suo ragionamento: "Non si tratta di un alibi ma questa è la fotografia – continuato sottolineando anche la vicenda Welsey – Arriva domani ma poi riparte, quindi passerà del tempo (per alcune pratiche burocratiche ndr)". Poi il tecnico si rivolge direttamente alla società: "Non possiamo essere ipocriti basta vedere chi è assente e chi è andato via, la matematica non è un'opinione, basta contare". Gasperini ha chiaramente bisogno di avere subito i giocatori a disposizione:

Le parole di Gasperini sul mercato indirizzate alla Roma

"Gli allenatori vogliono che le cose siano sempre fatte altrimenti la preparazione che la facciamo a fare se mezza squadra va via? – e aggiunge – Spero che ciò che abbiamo nella testa si realizzi, sarebbe bello. Ci vuole più di un mese e lo so ma non so quanto perché sul fronte mercato i tempi sono mai quelli per gli allenatori". Un sorriso Gasp lo strappa sulla prestazione della Roma vista in Germania: "La squadra ha già una sua identità, ma è tutto migliorabile così come la condizione. Abbiamo fatto indubbiamente delle buone cose".