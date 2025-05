video suggerito

Gasperini litiga pesantemente con un giornalista, poi gli lancia un taccuino: cos’è successo a Monza Dopo il successo per 4-0 sul Monza, l’allenatore dell’Atalanta è stato protagonista di una lite furiosa con un giornalista. Tra Gasperini e il giornalista sono volate parole grosse. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

L'Atalanta vincendo 4-0 in casa del Monza ha praticamente blindato il posto in Champions League. La matematica non dà ancora il là, ma manca davvero pochissimo ai nerazzurri che potrebbero ratificare la qualificazione nel prossimo turno dopo la partita con la Roma. In quel match mancherà Hien, diffidato e ammonito contro il Monza. Quel cartellino giallo non è andato giù a Gasperini, che dopo la partita non ha fatto nulla per non mostrare il suo disappunto per quel cartellino. Successivamente, però, il tecnico ha litigato pesantemente con un giornalista. Sono volate parole grosse e pure un taccuino.

La lite tra Gasperini e un giornalista

Nella zona mista dell'U-Power Stadium c'è stato un battibecco pesantissimo tra Gasperini e un giornalista. I microfoni erano spinti, ma c'erano parecchi rappresentanti della stampa. Il tecnico nerazzurro si sarebbe avvicinato a un giornalista bergamasco, una parola tira l'altra e ne è nata una litigata vera e propria. Toni altissimi, parole forti. Qualcuno ha dato all'altro del ‘fenomeno', qualcuno ha apostrofato l'altro con il termine: ‘c****one'. Secondo i presenti, secondo il portale Monza-News l'allenatore avrebbe lanciato un taccuino al giornalista.

Non è la prima volta che il tecnico dei nerazzurri ha una lite accesa con un giornalista, è accaduto lo scorso 9 marzo con Nebuloni di Sky al termine di Juventus-Atalanta. Mentre poche settimane fa aveva telefonato alla redazione di un giornale e anche in quel caso non aveva usato parole gentili.

Monza-Atalanta 0-4

Gasperini si era presentato sorridente a DAZN, dopo la partita. Sorridente grazie a Carnesecchi che ha mantenuto la porta inviolata e ha deciso di pagare la cena a tutta la squadra. Poi elogi per i goleador di giornata e cioè de Ketelaere, doppietta, e Lookman: "De Ketelaere ha fatto molto bene, Lookman meglio nel secondo. Nei primi 45 minuti non sono stato molto contento, perché dopo il 2-0 abbiamo perso un po' d'attenzione e concentrazione. Non possiamo avere dei cali, ma dobbiamo avere la frenesia di volare. Possiamo raggiungere un traguardo importante".

Cosa ha impedito all'Atalanta di lottare per lo scudetto

Quando si è trovato a fare un bilancio del campionato, Gasperini ha tenuto a ricordare che la sua squadra ha dovuto fare i conti con gli infortuni, ma non solo: "Non abbiamo avuto mai Scalvini ad esempio oltre agli ultimi come quello di Kolasinac che è un valore aggiunto e nonostante questo non abbiamo mai avuto problemi difensivi. Quando non siamo riusciti a vincere in casa è perché ci è mancata la coralità del girone d'andata soprattutto in fase offensiva, non siamo calati individualmente ma nei giocatori d'attacco e non abbiamo trovato soluzioni alternative".

Ma il tecnico dei nerazzurri si è voluto anche togliere qualche sassolino dalla scarpa ricordando un episodio di qualche partita fa: "Poi ovviamente ci sono stati episodi sfortunati, gol annullati, rigori non concessi, espulsioni come quella di Ederson (nella partita con l'Inter del 16 marzo). Questi episodi in casa hanno un po' pesato e non siamo riusciti a far valere molto il fattore campo su questo".

Hien salterà Atalanta-Roma per squalifica

Quel cartellino rosso a Ederson aveva fatto arrabbiare Gasperini, che lo ricorda anche citando il cartellino giallo ricevuto da Hien, ammonito da Pairetto nel finale del match con il Monza. Un giallo pesante, perché la diffida lo terrà fuori per la partita con la Roma: "Partita correttissima, senza mai un probabile giallo. Hien era diffidato e salterà la partita con la Roma. Perderlo sul 3-0 e su un non fallo non è una cosa simpatica. Fa parte di quegli episodi che dicevo prima che ci sono durante il campionato".