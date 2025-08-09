Serie A
Gasperini infastidito da ciò che ha sentito su Dovbyk: “Io non dico cose di questo genere”

Gian Piero Gasperini non ha gradito ciò che ha sentito dire su Dovbyk. L’allenatore fa sapere di apprezzare tantissimo l’attaccante: “Io non dico cose del genere”.
A cura di Fabrizio Rinelli
Immagine Sky Sport.
Immagine Sky Sport.

Gian Piero Gasperini sta studiando la sua Roma in queste settimane di ritiro e soprattutto durante le varie partite amichevoli che i giallorossi stanno giocando. L'ultima, quella giocata contro l'Everton finita con la vittoria per 1-0 grazie al gol di Soulé è stata anche l'occasione per chiarire alcune cose. L'allenatore della Roma si è fermato a parlare con i giornalisti presenti in mix zone e parlando dei rinforzi in arrivo dal mercato ha voluto smentire una voce che sta circolando sulla considerazione dell'allenatore su Artem Dovbyk.

Gasperini ha detto fin da subito che l'attaccante ucraino deve migliorare alcune sue lacune per poter entrare al meglio nei suoi automatismi di gioco. Ma Gasp ha precisato di non aver mai pensato che a lui non possa piacere il giocatore. "Ogni tanto leggo che a me non piace Dovbyk – dice subito Gasperini -. Non scrivete mai queste cose perché non mi piace, non le dico, non ho mai detto niente del genere". Il messaggio è stato chiaro da parte del tecnico che ha voluto mettere subito in chiaro la situazione senza rischiare che questo possa arrivare in maniera errata anche alle orecchie del giocatore destabilizzando il loro rapporto.

Gasperini durante la partita contro l'Everton vinta dalla Roma.
Gasperini durante la partita contro l’Everton vinta dalla Roma.

Gasperini sull'attaccante ucraino arrivato la scorsa stagione in giallorosso ha sottolineato invece di avere molta fiducia: "Dovbyk è stato fermo parecchio, atleticamente è in crescita si sta impegnando molto – sottolinea Gasperini -. A me piacciono tutti i giocatori della Roma, sono tutti ragazzi che si allenano benissimo e per me già questo è un segnale più che sufficiente". Ecco, Gasperini ha voluto mettere subito in chiaro questa situazione per evitare di arrivare all'inizio della stagione con quella che reputa una notizia sbagliata.

Dovbyk in campo contro l'Everton.
Dovbyk in campo contro l’Everton.

Le parole di Gasperini sulla Roma e sul gesto della società

Dall'altra parte il tecnico però è rimasto piacevolmente colpito dal gesto della società e dall'impegno profuso in queste ore in sede di mercato da parte di Ranieri e Massara. "Ieri abbiamo fatto una bellissima riunione con la proprietà che era qua ed è stata molto positiva – sottolinea Gasperini soddisfatto – Restano alcune settimane di mercato ma loro mi hanno detto cose importanti e spero vengano realizzate. Massara vuole realizzare in accordo con l'allenatore tutto quello che vuole la società".

Immagine
Immagine
Serie A
