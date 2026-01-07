Gasperini faccia a faccia con Massara e i vertici della Roma: cosa accadrà nell’incontro di oggi

Gasperini e Massara con Ranieri e i Friedkin nell’incontro che farà oggi la Roma dopo le tensioni nel post Lecce. Il tecnico in silenzio per via delle divergenze sul mercato col ds giallorosso.

Tensione alle stelle in casa Roma dopo l'inaspettato e sorprendente silenzio di Gian Piero Gasperini al termine della sfida vinta dai giallorossi al Via del Mare contro il Lecce. Il tecnico ha deciso di non parlare con la stampa: né in diretta tv e né in conferenza stampa. Una decisione, che nonostante sia stata priva di parole, fa già tanto rumore. Dietro al silenzio di Gian Piero Gasperini nel post partita di Lecce-Roma, di fatto, secondo quanto riferisce Sky Sport, ci sarebbe una situazione ad alta tensione all’interno della società, con l’allenatore che non condivide il modo di agire sul mercato del direttore sportivo Massara.

Ecco perché sarebbe in programma per la giornata di oggi un incontro con tutte le parti interessate a partire dagli stessi Gasperini e Massara passando per Ranieri e anche i Friedkin. L'ex allenatore della Roma, oggi dirigente giallorosso, farà da filtro tra il tecnico e il direttore sportivo con la società chiamata a presenziare e a capire quali possano essere le migliori mosse da compiere in questo momento. La situazione legata a Raspadori e Zirkzee di fatto pari si stia complicando.

Gasperini e Ranieri nel giorno della presentazione dell’attuale allenatore della Roma.

Gasperini avrebbe chiesto un confronto per ribadire la sua volontà di velocizzare le operazioni di mercato. L'arrivo dell'ex attaccante del Bologna, oggi al Manchester United, e dell'ex Napoli, oggi all'Atletico Madrid, di fatto non sarebbero immediati per diversi motivi. Il primo, dopo una sorta di strada spianata da parte dei Red Devils e dello stesso entourage dell'allenatore, si ritrova a dover rivedere la sua situazione dopo l'esonero di Amorim e l'arrivo di Solskjaer che gioca con tre attaccanti. Di fatto il prossimo tecnico dei Red Devils potrebbe spingere per la permanenza di Zirkzee facendo sfumare il suo passaggio in giallorosso. Diversa la situazione di Raspadori che invece ha preso tempo prima di prendere una decisione ed in Arabia per la Supercoppa spagnola con i Colchoneros.

Cosa chiederà Gasperini alla Roma durante l'incontro di oggi

Ecco perché adesso Gasperini vorrebbe capire da tutta la società come vuole agire il club che nel frattempo ha da rispettare anche dei rigidi paletti determinati dal fair play finanziario che richiede anche delle cessioni entro il 30 giugno. Di fatto Gasperini pretende delle risposte anche se da Lecce l'allenatore della Roma torna a casa con la consapevolezza di aver ritrovato finalmente il Ferguson che si aspettava e soprattutto un'intesa con Dybala alle sue spalle che di certo fa ben sperare.

C'è però da fare i conti con l'ennesimo infortunio di Dovbyk che sicuramente richiederà un intervento, anche minimo, sul mercato. Lucca potrebbe essere un nome ideale per Gasperini? Il summit di oggi farà luce anche su questo aspetto. Il tecnico vuole capire i programmi presenti e futuri del club anche in ottica futura quando al termine di questa stagione tra prestiti finiti e mancati rinnovi saranno tanti i giocatori che saluteranno Roma.