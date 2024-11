Gasperini esalta l’Atalanta ma vuole chiarire una questione: “Non siamo pronti per vincere lo Scudetto”

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Gian Piero Gasperini ha visto la sua Atalanta vincere contro lo Stoccarda in Germania e volare nella classifica generale di Champions League. La Dea al momento è al nono posto con 8 punti e si è portata a ridosso delle prime 8 che accedono direttamente agli ottavi. I gol di Lookman e Zaniolo mettono ancora una volta in evidenza l'Atalanta che può disporre sicuramente di un ventaglio di giocatori di tutto rispetto che però al momento per Gasperini formano una squadra ancora non pronta per obiettivi grandi e ambiziosi come la vittoria di uno Scudetto.

"Oggi non siamo pronti per vincerlo, ti dico di no – spiega Gasp in riferimento alla domanda di Di Canio da studio -. Ci auguriamo di poterci inserire ma per vincere uno Scudetto dobbiamo ancora fare tanti passi e non ho modo di nascondermi". Poi rivela gli obiettivi dell'estate dopo il successo in Europa League: "Eravamo vicini a fare una squadra molto più competitiva, non ci siamo riusciti e adesso stiamo cercando di farla ugualmente con tutto quello che ha potuto fare la società" chiude Gasperini che di fatto chiarisce una volta per tutte la questione.

Le parole di Gasperini dopo la vittoria dell'Atalanta sullo Stoccarda

La partita di stasera per Gasperini ha un valore enorme e il tecnico dell'Atalanta lo sa benissimo: "Sono campi difficili, ambiente difficile, avevano vinto con la Juve ma il modo con cui abbiamo centrato questo successo ci dà fiducia anche se ci è mancato un po' di ordine nel finale – spiega ancora -. La Champions è motivo di crescita per prendere fiducia". Gasperini esalta la crescita della sua squadra mostrata anche nelle precedenti gare: "In tutte le partite che abbiamo fatto incontrando pure l'Arsenal abbiamo dato la sensazione di solidità e abbiamo costruito".

Sull'argomento specifico riguardante la Champions poi Gasperini riconoscere perfettamente quanto sia valsa questa vittoria in termini di passaggio del turno: "Ci mette abbastanza bene in questa classifica Champions questa vittoria e aver centrato un successo oggi è un bel passo avanti mentre in campionato è un'altra competizione ma ci arriviamo col morale alto". Poi una parola su Zaniolo: "Sono felice ma continuiamo a lavorare molto su di lui e questa è una spinta ulteriore per cercare di continuare a crescere".