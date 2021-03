L'Atalanta ha disputato una splendida partita, ma ha perso 1-0 a San Siro contro l'Inter, il match è stato deciso da un gol di Skriniar. Un match beffardo per i bergamaschi che hanno fatto la partita, hanno fatto tirare l'Inter solo una volta, ma escono dal campo senza punti. Gasperini era giustamente deluso alla fine:

Abbiamo fatto una buona partita, sia nel primo che nel secondo tempo, abbiamo perso su calcio d'angolo, siamo stati sfortunati su quella palla che ha ballato in aria, nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni. Abbiamo solo perso per un episodio, che non cambia la nostra prestazione.

Ha ribadito il concetto nel corso dell'intervista a Sky. L'Atalanta in effetti ha avuto le occasioni migliori nel primo tempo e non è riuscita a trovare il gol del pareggio nel finale, in cui tra l'altro Zapata si è infortunato e Gasperini non ha potuto per questo mandare in campo contemporaneamente i due bomber colombiani, Muriel è subentrato proprio a Zapata:

Abbiamo giocato bene e fatto indubbiamente la partita. Noi siamo arrabbiati per il risultato, perché non meritavamo di perdere.

Infine ha parlato dell'Inter, che è la prima della classe, e al momento è anche la favorita per la vittoria dello scudetto: