Gasperini a Condò in diretta: “Ti sbagli Paolo, ti sbagli, non andiamo dietro a queste cose”

Gian Piero Gasperini è una maschera di delusione dopo la sconfitta della sua Atalanta contro il Napoli, un 3-2 per gli azzurri che precipita la squadra orobica a 7 punti dalla capolista, 43 contro 50. "È una sconfitta che facciamo fatica a digerire", esordisce il tecnico nerazzurro dopo il match, piazzando poi una reazione d'orgoglio alla domanda di Paolo Condò dagli studi di Sky. "Che tipo di discorso farai alla squadra, che immagino possa essere in un momento psicologicamente difficile dopo aver giocato le sue buone partite", chiede il giornalista alludendo agli ultimi risultati che non hanno premiato le prestazioni dell'Atalanta, al che Gasperini lo stoppa con decisione: "Ti sbagli Paolo, ti sbagli. Ti sbagli, perché noi non andiamo dietro a quello che può essere un risultato, soprattutto con una partita giocata come questa".

La striscia negativa dell'Atalanta: tre punti nelle ultime cinque partite

Gasperini non si dà pace per quello che ha visto in campo e che ancora una volta non si è tradotto in un risultato positivo: la striscia recente della squadra orobica adesso dice tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite giocate in campionato, ovvero solo tre punti portati a casa sui quindici a disposizione. Il che significa che il Napoli, che nello stesso lasso di tempo le ha vinte tutte, ha mangiato all'Atalanta ben 12 punti.

Il caloroso saluto tra Gian Piero Gasperini e Antonio Conte prima di Atalanta-Napoli

Gasperini ha solo elogi per la sua squadra: "Abbiamo fatto una grande partita, sconfitta dura da digerire"

"Una sconfitta che proprio facciamo fatica a digerire, per come è andata la partita, per come è stata giocata, per i numeri stessi della gara, però questo è il calcio. Non toglie niente al valore del Napoli, ma sicuramente per noi è un risultato molto difficile da digerire – ribadisce Gasp, che poi sottolinea il calendario duro affrontato ultimamente – Ritrovata la vera Atalanta? Ma noi non siamo mai mancati, giochiamo partite ogni tre giorni, ci può essere anche qualche partita in cui non ti esprimi al meglio. Abbiamo giocato in questi ultimi 20 giorni contro Lazio, Juventus, Inter, Napoli oggi, quindi il top delle squadre in Italia, ma noi bene, bene così. Dobbiamo pensare al nostro percorso, alla nostra partita. Magari oggi abbiam pagato questo risultato, altre volte ci è andata un po' meglio, siamo stati un po' più fortunati. Non è un gran momento sotto questo aspetto, però bene, bene sotto tutti gli aspetti, tecnici, atletici, abbiamo fatto una grande partita".

"Quando esci da queste prestazioni, riparti ancora più forte. Noi tra tre giorni giochiamo in Champions, abbiamo alla nostra portata un obiettivo fantastico, che è già quasi chiuso, ma che possiamo chiudere ancora meglio in anticipo, poi dopo abbiamo il campionato, poi dopo abbiamo la Coppa Italia, giochiamo continuamente ancora ogni tre giorni. Non abbiamo tempo di rammaricarci su un risultato di una partita che sicuramente negli episodi non ci è girata bene", conclude Gasperini.