Cavani vittima di stregoneria, ecco perché sbaglia gol facili: l'astrologo del Boca ha la soluzione Cavani sarebbe vittima di stregoneria e per questo motivo sbaglia gol facili: l'astrologo del Boca Juniors ne è sicuro ma ha una soluzione per uscire da questa situazione.

A cura di Vito Lamorte

Edinson Cavani sarebbe vittima di stregoneria e per questo motivo sbaglia gol facili. L'astrologo del Boca Juniors, Giorgio Armas, ne è sicuro. L'ex attaccante di Napoli, PSG e Manchester United è stato oggetto di critiche in Argentina, dopo l'eliminazione del club argentino dalla Copa Libertadores contro l'Alianza Lima in casa, per aver sbagliato un gol a porta vuota che avrebbe garantito la qualificazione diretta alla fase successiva agli Xeneises.

Non è stato il primo errore in zona gol di Cavani nell'ultimo periodo e in Argentina da diversi giorni dicono che l'attaccante uruguaiano sarebbe vittima di un incantesimo, per questo motivo non riesce a segnare: "Cavani ha una capacità di fare gol del 99%, ha una bella astrologia, ha delle opportunità ed è incredibile che possa mancarle che possa perderle? Volevo uccidermi, perché il mio cuore si è spezzato perché chi si è perso è stato Cavani, che è arrivato con le palle per fare la storia del club. Grazie a Dio la gente lo sostiene". Queste le parole dell'astrologo del Boca, Giorgio Armas, al giornale argentino Olé.

Cavani sbaglia gol facili perché vittima di un incantesimo

Oltre alla partita contro i peruviani, il Matador ha fallito altre occasioni nitide nella vittoria per 1-0 contro il Rosario Central alla Bombonera e sempre Armas ha parlato così del momento di Cavani: "Un anno fa è successa una cosa simile, non segnava un gol da molto tempo. Si è dato una ripulita e dopo essersi sbloccato contro Belgrano ha segnato ogni partita. Ora gli sta succedendo la stessa cosa. Per me stanno lavorando su di lui, ora dobbiamo fare una ripulita più forte, non astrologica, ma più naturale. Dobbiamo stargli vicino".

L'astrologo e sensitivo del Boca Juniors ha proseguito così: "È stregoneria, qualcosa di forte. Perché me ne rendo conto? Il Boca aveva gli stessi aspetti astrologici del Racing in Brasile e come pensi che i pianeti benevoli che ha Cavani gli diano la palla e lui la perde? Ha avuto 3 o 4 occasioni con il Rosario Central, si sente male, si sente teso. Avrebbe dovuto segnare in entrambe le partite. Quando ci sono buoni momenti e non segna è perché gli stanno facendo del male. L'abbiamo già ripulito una volta e prometto che lo tireremo fuori da questa situazione".

Alla domanda su come si possa rimuovere la maledizione, l'astrologo Armas ha risposto: "Con prodotti peruviani. Ci sono molte più varietà per la pulizia, in Argentina non così tante. Non possono rovinarci più. Da quando è arrivato Román (Riquelme) ci stiamo lavorando. Questo sta uscendo dal contesto astrologico e c'è del male per il Boca. Voglio coordinare questo per la purificazione di Cavani".

Già prima del Superclasico contro il River Plate, Giorgio Armas aveva provato a spiegare il momento negativo del Matador: "Cavani è stato colpito da magia nera. Ha un bell’aspetto, gli astri erano dalla sua parte e per questo non è possibile che non faccia mai gol. Proprio per questo motivo, ritengo sia stato vittima di un sortilegio. La gente deve aiutarmi, dobbiamo unirci per risollevarlo".