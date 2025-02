video suggerito

Cavani si mangia un gol assurdo a un passo dalla porta vuota: Boca eliminato dalla Copa Libertadores Di tutti gli errori fatti in carriera, quello commesso stanotte da Edinson Cavani in pieno recupero nella gara di ritorno di Copa Libertadores contro l'Alianz Lima è davvero uno dei più incredibili: il 38enne bomber uruguaiano ha ciccato il pallone a un passo dalla porta vuota. Un errore decisivo: il Boca è stato eliminato dalla competizione.

A cura di Paolo Fiorenza

Vederlo e rivederlo rende ancora più incredibile l'errore fatto da Edinson Cavani nella gara di ritorno della Fase 2 della Copa Libertadores contro l'Alianz Lima. Un errore fatale, in pieno recupero, che è costato l'eliminazione della squadra argentina dalla massima competizione sudamericana. All'andata in Perù era finita 2-1 per i padroni di casa, stesso risultato maturato stanotte a Buenos Aires, poi ai calci di rigore hanno segnato tutti i calciatori delle due formazioni tranne Velasco al quinto tiro per il Boca. Un addio doloroso alla Libertadores, la Bombonera gelata, con Cavani finito nel mirino per quell'assurdo pallone non spedito nella porta vuota da due passi.

L'incredibile errore di Cavani al 97′ di Boca Juniors-Alianza Lima

L'orologio segnava 97 minuti, ovvero lo scadere esatto dei 7 minuti di recupero concessi dall'arbitro cileno Piero Maza, col punteggio inchiodato sul 2-1 per gli Xeneizes, che avevano dunque bisogno di un altro gol per evitare di dover ricorrere ai rigori nel tentativo di avanzare alla Fase 3 della Libertadores, l'ultima prima degli otto gironi da quattro squadre che saranno sorteggiati il prossimo 17 marzo. Una rete che sembrava cosa fatta proprio nell'ultima azione della partita, quando Lautaro Blanco ha crossato forte e teso dalla sinistra, Milton Gimenez non è riuscito a colpire di testa, la palla è finita ad Alarcon sul secondo palo, che è riuscito a rimetterla al centro. Appostato lì c'era l'immortale Cavani, che doveva solo spingere la palla in rete col più facile appoggio a porta vuota della sua carriera, visto che il portiere dell'Alianza Lima Guillermo Vizcarra era ormai fuori gioco.

In quel momento il Matador ha tuttavia commesso un errore non da lui, ciccando completamente il pallone e mangiandosi il gol che sarebbe valso il passaggio del turno. Il 38enne bomber ex Napoli, PSG e United, con quasi 500 gol alle spalle in carriera, si è immediatamente accovacciato sul terreno di gioco, avendo capito la portata dell'errore commesso, mentre i compagni gli andavano vicino per consolarlo. Colpisce anche la reazione dell'allenatore Fernando Gago, che – come tutti coloro che stavano assistendo all'azione – era sicuro che il gol fosse cosa fatta. L'ex centrocampista di Real e Roma era sul punto di esultare, salvo poi strozzarsi l'urlo in gola.

Il Boca fuori dalla Copa Libertadores già alla fase preliminare

Poi Cavani ha trasformato con personalità il suo rigore nella sequenza finale, ma l'amaro era nella coda per il Boca: al quinto tiro si è presentato sul dischetto Alan Velasco, il cui errore è stato decisivo per l'eliminazione dalla Copa del club Azul y Oro. Avanti va l'Alianz Lima, che nella fase successiva – che come detto precede quella a gironi preottavi, affronterà i cileni del Deportes Iquique.