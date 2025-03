video suggerito

Paolo Condò commosso racconta Bruno Pizzul: "Lui e sua moglie sono l'immagine dell'amore eterno" Paolo Condò, volto noto di Sky, ha regalato un commosso ricordo di Bruno Pizzul con il quale ha condiviso i suoi primi passi nel mondo del giornalismo. Bellissime le parole per celebrare anche la storia d'amore tra Pizzul e sua moglie.

A cura di Marco Beltrami

Anche Paolo Condò si è unito al coro di chi ha voluto ricordare Bruno Pizzul. La storica voce del giornalismo sportivo italiano si è spenta a pochi giorni dell"87° compleanno. Un segno indelebile per tutti coloro i quali hanno avuto modo di lavorare con lui e apprezzare le doti umane oltre alla grande professionalità. Così è stato per il volto noto di Sky che si è alzato in piedi negli studi dell'emittente satellitare per omaggiare il grande Bruno.

Paolo Condò e il ricordo di Bruno Pizzul negli studi Sky

Il popolare cronista e opinionista conosceva bene Pizzul, con il quale ha anche avuto modo di condividere tante trasferte soprattutto in occasione dei match della Nazionale. Impossibile dimenticare per Condò quei viaggi, e quella straordinaria occasione di crescita: "Mi alzo i piedi per ricordare Bruno. Beppe Viola lo definì una volta la persona più buona del mondo. E a me piace ricordare Bruno Pizzul così. Lui era della mia regione e quindi fra noi, io giovane e lui già un mito. Però abbiamo viaggiato parecchio insieme, soprattutto al seguito della Nazionale. E la maniera in cui lui mi trattò dal primo giorno, proprio il ‘bocia' (il ragazzino) la simpatia e la disponibilità sono delle cose che mi porterò sempre nel cuore".

L'emozione di Condò per Pizzul e sua moglie

Se il giornalista Pizzul è stato elogiato ed esaltato da tutti come modello inarrivabile di sobrietà e professionalità, Condo ha voluto anche ricordare l'uomo Pizzul. Soffermandosi in particolare sulla sua vita privata e sulla meravigliosa e lunghissima storia d'amore con sua moglie. Un rapporto d'altri tempi: "La sua grandezza professionale è stata descritta molto bene, ovviamente da tanti, e non aggiungo nulla perché sarebbe pleonastico. Mi piace ricordare la ‘tigre', sua moglie Maria, che molto spesso lo seguiva durante i viaggi".

Un esempio di un amore unico e indissolubile: "Il suo affetto, anche un po' aggressivo. Perché proprio lo governava, e lui si lasciava governare in maniera stupenda. Per me loro due e il loro amore è durato tantissimi anni. Saranno sempre nella mia testa: una delle immagini dell'amore eterno che ci può essere tra due persone. Fantastico".