“Gargano denunciato per reati sessuali durante una festa privata”: l’accusa di due donne Due calciatori del Penarol sono stati denunciati per abusi sessuali. Il quotidiano ‘El Observador’ sostiene che i due giocatori sono Lucas Viatri e Walter Gargano.

A cura di Alessio Morra

Due calciatori del Penarol, uno dei principali club calcistici dell'Uruguay, sono stati denunciati lunedì scorso da due donne per reati sessuali. La notizia è stata riferita dalla versione uruguaiana di ‘El Pais', che ha scritto: "Due calciatori sono stati denunciati da due donne che lavoravano in una festa per bambini". I fatti in questione sarebbero accaduti lo scorso marzo. I due giocatori sarebbero Walter Gargano e Lucas Viatri.

La denuncia è stata depositata presso la Procura per i crimini sessuali della Capitale dell'Uruguay. Il pubblico ministero Maximiliano Sosa non ha voluto rilasciare particolari dichiarazioni sull'accaduto, ma a El Pais si è limitato a dire: "Come ogni caso investigativo si tratta di informazioni riservate poiché dobbiamo raccogliere prove da entrambe le parti. La vicenda sarà trattata come qualunque altro caso, quindi da ora ci sarà il massimo riserbo".

L'avvocato delle due denuncianti, Valentina Diaz, a Underlined ha detto che si tratta di un caso di ‘abuso sessuale', specificando anche che i due calciatori avrebbero, pure, fatto delle minacce di natura sessuale alle due ragazze, che sarebbero state anche palpeggiate. Il p.m. avrebbe chiesto di acquisire le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale.

El Observador fa i nomi di Viatri e Gargano, denunciati per abusi sessuali da due donne.

Il presidente del Penarol, Ignacio Ruglio, interpellato sulla questione ha detto: "Tengo a precisare che l'unica cosa che sappiamo è che questo fatto non ha nulla a che fare con il club. Questo è qualcosa che riguarda la vita privata dei giocatori. In ogni caso la società si riserva di intervenire nel modo che ritiene più appropriato quando la giustizia si sarà pronunciata". Per questo il club di Montevideo al momento non prenderà alcun tipo di sanzione nei confronti dei calciatori.

Il quotidiano uruguagio, El Observador, ha invece fatto i nomi e ha detto che i due calciatori denunciati sono: Lucas Viatri, 35enne argentino con un passato al Boca, e Walter Gargano, calciatore classe 1984, che ha giocato in Serie A per otto stagioni vestendo le maglie di Napoli, Inter e Parma.