Gareth Southgate diventa Sir: è il terzo c.t. dell’Inghilterra che viene nominato baronetto

A cura di Alessio Morra

Gareth Southgate è diventato baronetto. L'ex commissario tecnico dell'Inghilterra infatti è stato nominato Cavaliere dell'Ordine dell'Impero Britannico da Re Carlo III. Southgate è diventato Sir per i servizi resi nel mondo dello sport britannico. Il tecnico è stato per oltre cento partite c.t. della nazionale inglese.

Southgate tra i baronetti 2024

A fine anno il Re d'Inghilterra conferisce una serie di onorificenze. Pochi giorni fa è diventato Sir il regista Christopher Nolan, genio del cinema vincitore del Premio Oscar per il film Oppenheimer. Ora sono stati aggiunti tanti altri nomi importanti compresi quelli del sindaco di Londra Sadiq Kahn e il comico Stephen Fry. Con loro c'è anche Gareth Southgate che a 54 anni è baronetto.

Queste le parole di Southgate: "Sono profondamente grato per la mia nomina a cavaliere. È stato un grandissimo onore rappresentare il mio Paese sia come giocatore che come allenatore per circa vent'anni e far parte del gioco che amo da quasi quaranta. Sono incredibilmente grato alle persone e alle squadre straordinarie che mi hanno supportato sia dentro che fuori dal campo. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia per il suo costante amore e incoraggiamento, anche se devo ammettere che mi hanno fatto capire chiaramente che i titoli che detengo a casa rimarranno invariati".

La carriera di Southgate da c.t. dell'Inghilterra

Southgate è stato per quasi otto anni il Commissario Tecnico dell'Inghilterra. Nominato ad interim nell'ottobre 2016 poche settimane dopo divenne c.t. a tutti gli effetti. Sotto la sua gestione l'Inghilterra ha disputato due finali degli Europei – le prime della storia – nel 2021 e 2024, perse rispettivamente contro l'Italia e la Spagna. Nel 2018 portò l'Inghilterra al 4° posto ai Mondiali di Russia, mentre nel 2022 si fermò ai quarti. Southgate è il terzo allenatore della nazionale a diventare baronetto dopo Alf Ramsey, campione del mondo nel 1966, e il grande Bobby Robson.