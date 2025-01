video suggerito

Gara superba di Calafiori, rientra dopo un mese e si riprende l'Arsenal con un gol che vale la vittoria Riccardo Calafiori ha trovato la sua seconda rete in Premier League, rientrando in campo dopo un mese d'assenza: suo il gol decisivo nella ripresa contro il Wolferhampton che ha rilanciato l'Arsenal in classifica al 2° posto dietro al Liverpool.

A cura di Alessio Pediglieri

Riccardo Calafiori è tornato ad essere un beniamino dei tifosi Arsenal: il difensore italiano è ritornato in campo dopo un mese forzato d'assenza per infortunio e si è ripreso subito il posto da titolare e da leader, pur disputando solo metà partita. Così, grazie proprio ad un suo gol l'Arsenal ha battuto il Wolverhampton e si è consolidato in seconda posizione in Premier subito dietro al Liverpool.

L'ultima volta di Calafiori in campo risaliva agli inizi di gennaio quando era sceso in campo in campionato con la maglia dei Gunners contro il Brighton per il pareggio in trasferta. Da allora un'assenza dovuta a una ricaduta muscolare rientrando dall'infortunio al ginocchio. Un calvario che il difensore della nazionale italiana ha dovuto sopportare come ennesimo contrattempo della sua prima stagione inglese. Ma alla fine, non appena Arteta lo ha richiamato all'appello non ha deluso, anzi.

La partita contro il Wolves lo ha visto assoluto protagonista, ancora una volta in trasferta, con il classico piglio di leader in campo, a tal punto da essersi integrato perfettamente nel cuore della squadra londinese: una gara maiuscola in cui non solo ha guidato il proprio reparto ma ha proposto e si è proposto dalla mediana in su, fino all'exploit che ha permesso ai Gunners di vincere 1-0. Rete – la seconda in Premier – al 74′ dopo essere entrato ad inizio ripresa. Gli sono bastati 20 minuti per lo spunto decisivo trovando la deviazione sotto misura che ha superato Sa.

Una gara che l'Arsenal aveva visto complicarsi nel primo tempo quando era rimasta in 10 contro 11 per la decisione dell'arbitro Oliver di espellere con il rosso diretto Myles Lewis-Skelly, con l'accondiscendenza del VAR malgrado le proteste dell'Arsenal. Nella ripresa, la scelta decisiva di Arteta con Calafiori che ha bissato il sinistro con cui aveva punito già il Manchester City per la sua prima rete nel campionato inglese.