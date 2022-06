Galles-Ucraina dove vederla in diretta TV e streaming: formazioni e orario della partita dei playoff Mondiali La finale dei playoff per i Mondiali tra Galles e Ucraina andrà a definire l’ultima nazionale europea ad accedere alla Coppa del Mondo in Qatar. Calcio d’inizio a Cardiff alle ore 18:00.

A cura di Enrico Scoccimarro

Playoff Mondiali, dove vedere Galles–Ucraina in diretta TV e streaming

Oggi si definirà l'ultima squadra europea che si qualificherà per i Mondiali di Qatar 2022. Al Cardiff Stadium va in scena infatti la finale playoff del Percorso A tra Galles e Ucraina: calcio d'inizio alle ore 18:00, non è prevista la diretta su nessuna emittente italiana. La nazionale britannica ha raggiunto lo spareggio superando nel turno precedente l'Austria, mentre l'Ucraina è reduce dal successo per 3-1 in casa della Scozia. Quest'ultimo risultato ha scaturito grandi emozioni per il sentimento di rivalsa di tutto il popolo ucraino sofferente per la guerra nel proprio Paese. Grande responsabilità dunque sulle spalle del Ct Petrakov che, al termine del successo contro la Scozia aveva commentato: "Non è una vittoria per noi, ma una vittoria per chi soffre ogni giorno. Vogliamo il Mondiale". Ma il quadro di tutte le partecipanti al mondiale non sarà tuttavia ancora completo dopo questa gare. Manca infatti ancora due squadre che usciranno tra Costa Rica-Nuova Zelanda e Perù-Emirati Arabi Uniti/Australia.

Partita: Galles-Ucraina

Galles-Ucraina Giorno: domenica 5 giugno 2022

domenica 5 giugno 2022 Orario: 18:00

18:00 Tv: –

Competizione: Playoff Mondiali

Galles-Ucraina, dove vederla in TV e streaming

Per Galles-Ucraina non è prevista una diretta tv in Italia e la partita non sarà trasmessa neanche su piattaforme streaming da dispositivo fisso o mobile, proprio in quanto non ha copertura televisiva. Per il momento, non è prevista neanche la messa in onda in differita.

Playoff mondiali, le probabili formazioni di Galles-Ucraina

I due giocatori simbolo dei britannici, Aaron Ramsey e Gareth Bale, non si sono seduti nemmeno in panchina nella sfida tra il Galles e la Polonia, primo match della Nations League 2022/2023. Entrambi non al meglio, sono rimasti ai box proprio in vista di questa gara, con una posta in palio molto più importante. Tuttavia, i due molto probabilmente non partiranno titolari, in quanto il Ct Robert Page sembra destinato a confermare l'undici uscito sconfitto in Nations League.

La nazionale di Petrakov invece punta nuovamente sul 4-1-4-1 che ha sconfitto la Scozia. Punti cardine della formazione gialloblu saranno ancora Malinovsky, Zinchenko e la punta Yaremchuk.

Galles (3-5-2): Ward; Gunter, Mepham, Norrington-Davies; Smith, Levitt, Morrell, Williams, Burns; Moore, James. Allenatore: Page

Ucraina (4-1-4-1): Buschan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Stepanenko; Yarmolenko, Malinovsky, Zinchenko, Tsigankov; Yaremchuk. Allenatore: Petrakov