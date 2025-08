Galatasaray-Lazio, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Galatasaray-Lazio è il match valido per l’amichevole estiva in questo ritiro per i biancocelesti. La squadra di Sarri scenderà in campo oggi, sabato 2 agosto, alle ore 20:00. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Galatasaray-Lazio è il match valido per l'ennesima amichevole estiva in questo ritiro per i biancocelesti. La squadra allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo oggi, sabato 2 agosto, al Rams Park di Istanbul con calcio d'inizio alle ore 20:00. Una partita importante per capire se Zaccagni e compagni saranno in grado di tenere testa a una squadra più che blasonata che da mercoledì può contare nuovamente anche su Victor Osimhen tornato in Turchia dopo una lunga trattativa col Napoli. Un'occasione importante per Sarri che dovrà testare i giocatori cercando di farli amalgamare al meglio all'interno del suo metodo di gioco.

Un impegno dunque che consentirà alla Lazio di capire la sua condizione considerando il primo impegno in campionato il prossimo 24 agosto contro l'ambizioso Como di Cesc Fabregas. La Lazio in amichevole sfiderà poi il Burnley dell'ex Tchaouna e infine l'Atromitos a 8 giorni dall'esordio con i lombardi. Un impegno di certo non semplice per i biancocelesti. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere in diretta tv e streaming la partita e le ultima novità sulle formazioni.

Partita: Galatasaray-Lazio

Quando: 2 agosto 2025

Orario: 20:00

Dove: Rams Park di Istanbul, Turchia

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Dove vedere Galatasaray-Lazio in TV

La sfida tra Galatasaray e Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per assistere alla partita, per coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento, basterà scaricare l'app sulla propria smart tv e collegarsi alla finestra dedicata all'evento.

Dove vedere Galatasaray-Lazio in diretta streaming

Galatasaray- Lazio sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di DAZN disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet sempre riservato agli abbonati.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Lazio, le scelte di Sarri

GALATASARAY (4-2-3-1): Günay Güvenç; Frankowski, Kaan Ayhan, Sánchez, Eren; Kutlu, Lemina; Sallai, Yılmaz, Jakobs; Kutucu. All. Okan Buruk.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Hysaj, Provstgaard, Gila, Tavares; Rovella, Vecino, Dele-Bashiru; Zaccagni, Castellanos, Pedro. All. Sarri.