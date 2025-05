Gadi Kinda è morto, lutto nel mondo del calcio: il centrocampista del Maccabi Haifa aveva solo 31 anni

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Gadi Kinda è morto all'età di soli 31 anni. Il centrocampista del Maccabi Haifa è deceduto nella giornata di oggi. Kinda stava combattendo coraggiosamente una grave malattia, ricevendo cure in ospedale mentre lottava con coraggio. L'annuncio del suo decesso è arrivato attraverso una nota del club: "Il Maccabi Haifa Football Club è in lutto per la scomparsa del giocatore della squadra, Gadi Raphael Kinda, scomparso all'età di 31 anni. La famiglia del Maccabi Haifa si stringe forte attorno alla famiglia Kinda e prega affinché non conoscano altro dolore. Che la sua memoria sia benedetta".

Tanti messaggi di cordoglio da parte di diverse squadre di calcio rivolti alla famiglia del giocatore, alla moglie e delle due figlie piccole, che ora soffrono per una perdita incolmabile. Kinda collezionò dieci presenze con la nazionale israeliana, segnando due gol. La sua ultima partita internazionale è stata un'amichevole contro la Bielorussia nel giugno dello scorso anno. Anche la MLS, che ha avuto il piacere di veder giocare Kinda fino al 2024 con la maglia di Kansas City, attraverso una lunga nota ha inviato un messaggio di vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa di Kinda che ha sconvolto tutto il mondo del calcio.

Il messaggio della MLS

"La Major League Soccer è in lutto per la scomparsa dell'ex centrocampista dello Sporting Kansas City, Gadi Kinda, all'età di 31 anni. Durante le sue quattro stagioni con i Kansas City, dal 2020 al 2023, Gadi è stato uno dei preferiti dai tifosi per il suo straordinario gioco in campo, la sua passione per lo sport e il suo spirito gentile e generoso verso tutti coloro che lo circondavano. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Gadi, agli amici, ai tifosi e a tutti coloro che lavorano per lo Sporting Kansas City".

Il club israeliano attraverso i propri profili social ha pubblicato anche un messaggio di cordoglio da parte del presidente del club. Kinda aveva giocato la sua ultima partita nel campionato israeliano lo scorso 29 marzo contro l'Apoel Haifa per soli 4 minuti restando poi fuori per le successive partite. In estate il centrocampista aveva anche preso parte alla doppia sfida di andata e ritorno valida per i preliminari di Conference League contro Sabah. Una perdita enorme per il calcio e per tutta la sua famiglia.