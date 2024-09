video suggerito

Gabbia esulta ma il gol è di Fofana, mistero in Milan-Venezia: “Ho toccato qualcosa” La Lega ha assegnato a Fofana il secondo gol del Milan contro il Venezia, contraddicendo Gabbia che aveva esultato in campo. Perplessità del difensore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Chi ha segnato il secondo gol del Milan nel 4-0 contro il Venezia? Ad esultare in campo è stato Gabbia, ma la rete è stata assegnata dalla Lega a Fofana. Del centrocampista dunque il tocco decisivo per il raddoppio lampo dei rossoneri, e non del difensore che rivedendo i replay in TV è rimasto perplesso e non è riuscito a spiegare bene la dinamica dell'azione.

Gol di Gabbia o Fofana in Milan-Venezia, la decisione della Lega

Nessun dubbio dunque della Lega Serie A che ha attribuito a Fofana la rete. Il neoacquisto con un colpo di testa ha dunque spedito il pallone in rete. Non c'è stata dunque l'ulteriore deviazione sotto porta di Gabbia, che in campo sembrava essere stato il marcatore con tanto di celebrazione e abbraccio dei compagni. Perché dunque il centrale ha festeggiato la marcatura?

Perché Gabbia ha esultato anche se poi il gol è stato assegnato a Fofana

A DAZN Gabbia ha spiegato: "Il gol? Non l’ho ancora rivisto, ho letto che l’hanno dato a Fofana. Mi sembra di aver trovato qualcosa ma… non lo so, non lo so, non lo so. La cosa più importante è che la palla sia entrata in porta e che abbiamo cercato di dare un giusto segnale alla partita sin da subito, e che abbiamo portato a casa i primi tre punti stagionali".

Insomma rispetto a quanto accaduto in campo il giocatore non è apparso più così sicuro della deviazione vincente. Anche i replay d'altronde non chiariscono cosa ha toccato, magari ha sfiorato un compagno o lo stesso portiere. Difficile dirlo, visto che restano parecchi dubbi.

Comunque Gabbia è felice per il compagno, anche se sinceramente dispiaciuto per aver esultato togliendo questa gioia a Fofana: "Se ha fatto gol Fofana sinceramente mi dispiace perché far gol a San Siro, sentire il boato delle persone era giusto e bello anche per lui alla prima partita qua ecco". Cosa resta dunque al difensore di questa serata, senza gol: "Dai ho la fotografia del ricordo".