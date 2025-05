video suggerito

Furlani svela il futuro di Reijnders e dei big del Milan: gioca a carte scoperte sul mercato Giorgio Furlani svela il futuro di Reijnders e dei big del Milan: l'amministratore delegato rossonero gioca a carte scoperte sul mercato del Diavolo.

A cura di Vito Lamorte

"Non abbiamo necessità di vendere nessuno. Se venderemo sarà per scelta". L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, spiega così il modo in cui il Diavolo si muoverà sul mercato nelle prossime settimane dopo una stagione disastrosa che la costringerà a stare fuori dalle coppe europee la prossima stagione.

Il dirigente rossonero ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato la contestazione di via Aldo Rossi delle scorse ore e ha spiegato cosa non ha funzionato: “Tra i nostri tifosi c’è delusione, rammarico, rabbia e frustrazione, sono tutti sentimenti che proviamo anche noi. Non si creda che non sia così. La stagione si chiude oggi e dalla settimana prossima ricominciamo”.

Furlani svela i piani sul mercato del Milan

“Niente introiti dalle Coppe? Per come siamo gestiti, non ci sarà alcuna necessità di fare dei sacrifici. Se venderemo sarà per scelta". Così ha risposto l'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, alla domanda sui movimenti di mercato del club rossonero soprattutto per quanto riguarda i big.

Da diversi giorni i nomi di diversi calciatori importanti del club rossonero sono accostati ad altre squadre: quello di cui si sta parlando di più è Tijjani Reijnders, che sarebbe finito nel mirino del Manchester City e potrebbe essere il primo a lasciare Milano dopo la fine della stagione.

Proprio su di lui era focalizzata la domanda di Massimo Ambrosini ma Furlani ha giocato a carte scoperte in merito al futuro del Milan.

Non solo Reijnders potrebbe partire. Anche i nomi di Theo, Maignan e Leao non sembrano saldissimi ma il dirigente dei rossoneri si è espresso così sul piano per far ripartire il Milan: “Cosa faremo in caso di offerta irrinunciabile per i nostri big? Mi focalizzerei non sui giocatori partenti, ma sul come rafforzare questa rosa. Sono stati fatti tanti errori, probabilmente anche a livello di pianificazione della rosa. Dobbiamo quindi aggiustare e migliorare nell’interesse del Milan e per ottenere dei risultati nella prossima stagione”.