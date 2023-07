Furibonda lite tra Coulibaly e Mazzocchi, alta tensione nel ritiro della Salernitana: rissa sfiorata Animi molto tesi durante l’ultimo allenamento nel ritiro della Salernitana: lite in campo tra Coulibaly e Mazzocchi con i compagni intervenuti per evitare la rissa. Il nervosissimo centrocampista maliano poi va via tornando a piedi in hotel. La società annuncia dei seri provvedimenti riguardo i protagonisti dello spiacevole episodio.

A cura di Michele Mazzeo

Tensione alle stelle nel ritiro della Salernitana che sta preparando la nuova stagione a Rivisondoli in Abruzzo con la tradizionale partitella di fine allenamento conclusa anzitempo dall'allenatore Paulo Sousa a causa di un furibonda lite tra i suoi due calciatori Lassana Coulibaly e Pasquale Mazzocchi. A scatenare il parapiglia sarebbe stata un'entrata del maliano giudicata troppo dura dal compagno di squadra. L'esterno napoletano, dopo lo scontro di gioco, ha infatti affrontato a muso duro il compagno con i due che sono arrivati quasi alla rissa scongiurata solo dall'intervento degli altri calciatori granata e degli uomini dello staff tecnico che evitato il peggio.

A quel punto Paulo Sousa ha sospeso l'allenamento con i due protagonisti dell'alterco che hanno sfogato il nervosismo in modo diverso. Mazzocchi ha discusso con un gruppo di tifosi presenti che gli facevano notare come il suo comportamento fosse stato sbagliato, soprattutto alla luce del fatto che è uno dei senatori della squadra e che ad assistere c'erano tanti bambini. Coulibaly invece ha sfogato la rabbia scalciando un pallone con violenza e abbandonando il terreno di gioco mentre, inutilmente, Candreva cercava di farlo calmare e tornare sui propri passi. Nemmeno questo è però servito al maliano per sbollentare il nervosismo. Dopo aver lasciato il campo senza accettare una stretta di mano e un chiarimento con il compagno di squadra infatti il centrocampista classe '96 ha abbandonato anche il centro d'allenamento facendo rientro a piedi in hotel.

Un episodio che inevitabilmente non è stato ben accolto da parte della dirigenza con l'amministratore delegato Maurizio Milan e il direttore sportivo Morgan De Sanctis, pur bollando la cosa, come "normali cose di campo", hanno lasciato intendere che vi saranno delle conseguenze per i protagonisti di questo deprecabile spettacolo: "È un episodio spiacevole che, però denota agonismo. Ma comunque ci sarà una presa di posizione netta da parte della società" sono difatti le parole rilasciate a Salernitananews dall'ad della formazione campana.