Furia Nigeria su Umar Sadiq in Coppa d'Africa: escluso per infortunio ma gioca con la Real Sociedad Umar Sadiq fa scoppiare un caso in Coppa d'Africa. L'attaccante era stato convocato dalla Nigeria ma la Real Sociedad ha inviato una nota in cui sottolineava come il giocatore fosse infortunato. Escluso dal Ct, Sadiq è poi sceso in campo con gli spagnoli facendo infuriare la federazione.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Coppa d'Africa inizia a riservare già diverse sorprese e retroscena interessanti. Nel bel mezzo dei vari campionati europei tanti giocatori del continente sono stati chiamati dalle rispettive nazionali per rispondere alla chiamata importante in vista del prestigioso torneo. Non tutti i giocatori però, come spesso accade, riescono ad essere presenti o si liberano facilmente dagli impegni con i propri club. Basti pensare alla vicenda Onana col Camerun fino a quella recente di Umar Sadiq, ex attaccante di Roma e Bologna oggi alla Real Sociedad in Spagna.

Il centravanti era stato chiamato dalla Nigeria dopo essere stato inserito nella lista dei convocati ma qualcosa è andato storto. Il club spagnolo ha inviato alla federazione un referto medico in cui veniva comunicato come il giocatore fosse infortunato. "Sono confuso – ha tuonato il Ct della Nigeria alla vigilia dello sfida di oggi – Che posso dire? Ho visto il referto medico che è infortunato e che non si riprenderà prima di almeno due settimane, e forse di più. Ma allora perché ha giocato in Copa del Rey con la Real?".

Umar Sadiq in azione con la maglia della Nigeria.

Il Ct José Peseiro vuole vederci chiaro e in conferenza stampa ringrazia che gli ha dato l'opportunità di aprire l'argomento: "Nessuno mi ha detto niente. Nessuno mi ha detto che sarebbe guarito in cinque giorni. In dieci giorni? Non lo so, quindici giorni? Non lo so. Un mese. Non lo so. Due mesi? Io non lo so”. Il Ct si è irritato e si è quasi sentito preso in giro. "Il rapporto è stato inviato al suo club e il club ha detto che doveva rientrare per il recupero. Hanno anche parlato della possibilità di un intervento chirurgico". Incredibilmente però il giocatore è sceso ugualmente in campo per giocare.

Un autentico caso è dunque scoppiato in Coppa d'Africa con la Federazione nigeriana che potrebbe anche ricorrere a spiegazioni ben più importanti, direttamente alla FIFA, per vederci chiaro. "Abbiamo avuto un incontro con il giocatore e il nostro staff. Il giocatore voleva restare, e anch'io volevo che rimanesse – ha aggiunto ancora il Ct – Per questo l'ho scelto. Ma nell'ultimo giorno possibile, credo fosse il 13, abbiamo deciso di sostituirlo". Ora, in attesa della prossima partita, non ha altro da dire sull'argomento: "Sono felice di vedere che ha recuperato bene. Sono triste perché non è qui per aiutarci".