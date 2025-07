François Modesto sarà una figura centrale alla Juventus: di cosa si occuperà il nuovo dirigente

Quale sarà il ruolo di Francois Modesto alla Juventus. Nominato come Direttore Tecnico dei bianconeri sarà una figura fondamentale e richiesta subito da Igor Tudor.

La nuova Juventus targata Damien Comolli prende forma. Dopo la nomina a direttore generale da parte di John Elkann, ecco che il dirigente francese si è subito messo all'opera per sistemare ogni tassello del club e ridare a ognuno un ruolo ben preciso affinché si possa avere un ordine all'interno della Juventus. Eliminare il caos e affiancare alla squadra più figure in grado di fare da collante tra il gruppo e il club. È il caso di Giorgio Chiellini ma anche di Francois Modesto nominato ufficialmente come nuovo Direttore Tecnico.

L'ex Monza è stato annunciato proprio quest'oggi da Comolli che l'ha voluto fortemente al suo fianco in attesa di decidere chi sarà il direttore sportivo. Modesto avrà un compito fondamentale e la sua nomina è stata cruciale anche per accontentare Tudor che nel ritiro del 24 luglio voleva proprio che già ci fosse un profilo dirigenziale che potesse fare da collante tra i campi della Continassa e gli uffici della società bianconera. Modesto dunque è pronto per iniziare questa nuova avventura ben consapevole del lavoro fondamentale che dovrà fare: "Sarà centrale".

Il ruolo di Modesto alla Juventus

Modesto sarà infatti fondamentale per garantire un equilibrio tra la parte sportiva e quella dirigenziale del club. Una figura di raccordo per ogni singolo componente del club e per dare una linearità al lavoro dello staff tecnico, quello medico e di coloro i quali si occupano del settore giovanile. L'interno è quello di creare un unico canale di comunicazione tra i diversi settori proprio per evitare la confusione che c'è stata negli ultimi anni a causa del ridimensionamento societario forzato.

La sua visione, il suo percorso e la sua trasversalità saranno un valore aggiunto fondamentale per la Juventus. "Sono felice di accogliere François nella nostra struttura – ha commentato Damien Comolli, Direttore Generale come sottolinea la Juventus sul suo sito ufficiale –, il suo ruolo sarà centrale nel coordinamento tra l’Area Tecnica (Match Analysis, Medical Department, Performance e Psychology ) e lo staff di Igor Tudor, contribuendo a rafforzare l’identità sportiva del club".

Tudor durante gli allenamenti della Juventus al Mondiale per Club.

Le parole di Modesto dopo l'annuncio da parte della Juventus

Comolli ha scelto fortemente Modesto anche per la sua visione: "La scelta di François è frutto di un’attenta valutazione: crediamo che la sua esperienza, maturata in contesti diversi e competitivi, e la sua conoscenza del calcio italiano possano dare un contributo immediato e duraturo alla crescita della Juventus". Stesso entusiasmo mostrato anche dal diretto interessato: "Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso, lavorando a stretto contatto con Damien, l’allenatore Igor Tudor e tutto lo staff per costruire un progetto ambizioso, moderno e vincente".