Franck Ribery: “Dopo quello che feci a Carvajal, Sergio Ramos e Pepe volevano uccidermi”

Dallo schiaffo in Champions alla pace anni dopo: Ribéry racconta lo scontro con Carvajal e la “caccia all’uomo” di Ramos e Pepe.
A cura di Marco Beltrami
Franck Ribery ne ha viste tante durante la sua lunga e fortunata avventura da calciatore. Non sono mancati anche scontri molto duri, su palcoscenici tra l’altro prestigiosi. Basti pensare a quelli con diverse stelle del Real Madrid, che hanno regalato anche momenti di tensione vera. L’ex attaccante, che in Serie A ha vestito le maglie di Fiorentina e Salernitana, ha spiegato i motivi della sua rottura con Carvajal, poi fortunatamente rientrata con il passare degli anni.

Ribery e lo schiaffone a Carvajal in Champions

Durante un confronto di Champions League tra il Bayern Monaco di Ribéry e il Real Madrid, il francese e l’esterno spagnolo entrarono in collisione in diverse occasioni, con la tensione che culminò in uno scontro fisico: Ribery infatti diede uno schiaffo a Carvajal, ma riuscì a farla franca senza incassare provvedimenti disciplinari pesanti. Franck ha ricordato: “Ho urlato a Carvajal e ho finito per dargli uno schiaffo”.

La caccia all'uomo di Pepe e Sergio Ramos

Ad ogni azione corrisponde una reazione e infatti alcuni compagni del Real cercarono di fare giustizia, vendicando Carvajal. La partita si trasformò in una vera e propria caccia all’uomo, con Ribéry nel mirino: "Da quel momento in poi Ramos e Pepe hanno deciso di rendermi la vita un inferno. Mi guardavano come se volessero uccidermi ogni volta che toccavo la palla".

Ci sono anche diversi video dell’epoca che confermano la tensione molto alta. Ribéry doveva fare i conti con l’atteggiamento intimidatorio degli avversari, pronti a fargliela pagare, al punto da far passare la partita in secondo piano: “La partita è diventata una questione di sopravvivenza. Pepe non cercava più la palla, mi inseguiva. Con loro non c’era tregua. Non un secondo di tregua”.

Pace fatta tra Carvajal e Ribery

Non tutte le questioni di campo però lasciano strascichi negativi. Carvajal e Ribery infatti si sono ritrovati in un altro match di Champions League tre anni dopo e, in quell’occasione, i dissidi del passato furono cancellati: pace fatta, con tanto di foto sui social che li ritraeva abbracciati.

