Francia-Svizzera è la gara valida per gli ottavi di finale degli Europei. La selezione di Didier Deschamps e la squadra guidata da Vladimir Petkovic si troveranno di fronte oggi, lunedì 28 giugno, alle ore 21, all'Arena Nationala di Bucarest, in Romania. I Galletti hanno vinto il girone di ferro di Euro 2020, il Gruppo F, superando la concorrenza di Germania e Portogallo, con 5 punti. La nazionale elvetica, invece, è stata ripescata tra le quattro migliori terze, dopo che non era riuscita a qualificarsi direttamente nel Gruppo A, il girone dell'Italia, che ha concluso a quota 4 punti. Ecco tutte le informazioni per vedere Francia-Svizzera in diretta TV e in streaming. Come previsto dal tabellone, la vincente tra Francia e Svizzera affronterà ai quarti la vincente di Spagna-Croazia.

Partita : Francia-Svizzera

: Francia-Svizzera Giorno : lunedì 28 giugno 2021

: lunedì 28 giugno 2021 Orario : 21.00

: 21.00 Dove si gioca : Arena Nationala di Bucarest (Romania)

: Arena Nationala di Bucarest (Romania) Canale TV : Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport HD

: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport HD Diretta streaming : RaiPlay, Sky Go e NOW

: RaiPlay, Sky Go e NOW Competizione: Euro 2020, ottavi di finale

Europei 2021, dove vedere Francia-Svizzera in TV su Rai 1 in chiaro e su Sky

Francia-Svizzera sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai 1 e il collegamento partirà alle ore 20:30, subito dopo il TG1. La sfida tra due vecchie conoscenze del calcio italiano come Deschamps e Petkovic sarà trasmessa in diretta TV anche da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite). Sky Euro Show, programma sia di avvicinamento che di commento al match si potrà, invece, vedere solo su Sky Sport Football.

Francia-Svizzera, dove vederla in streaming

La partita valida per gli ottavi di finale degli Europei che mette di fronte transalpini ed elvetici sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay. Gli abbonati Sky, inoltre, potranno usufruire della visione del match anche sull'app Sky Go. Infine, il match si potrà vedere anche su NOW, previo abbonamento al Pass Sport.

Le probabili formazioni di Francia-Svizzera agli Europei

Emergenza in difesa per la Francia di Didier Deschamps, che potrebbe essere costretto a rinunciare a entrambi i suoi terzini sinistri, Lucas Hernandez e Lucas Digne, per infortunio. Due sono le opzioni per sostituirlo: l'arretramento sulla fascia di Adrien Rabiot oppure l'impiego di Leo Dubois, terzino destro del Lione. Ballottaggio aperto anche sulla fascia destra tra Benjamin Pavard e Jules Koundé.

Nessun cambio, invece, per Vlado Petkovic, rispetto alla formazione che ha vinto e convinto contro la Turchia. Ricardo Rodriguez ancora nei tre centrali, con Silvan Widmer preferito a Kevin Mbabu e Steven Zuber dall'altra parte. Confermato anche il tridente d'attacco, con Xherdan Shaqiri che accompagnerà Breel Embolo e Haris Seferovic.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Rabiot; Pogba, Kanté, Tolisso; Griezmann, Benzema, Mbappé. Allenatore: Deschamps.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Allenatore: Petkovic.

Dove si gioca la partita

Francia-Svizzera si giocherà oggi, lunedì 28 giugno, alle ore 21, all'Arena Nationala di Bucarest, in Romania. Lo stadio, in cui giocano abitualmente Steaua e Dinamo Bucarest, ha una capienza di circa 55.000 posti, ma sarà aperto soltanto al 25%, ospitando non oltre 12.000 spettatori. Quello valido per gli ottavi di finale sarà l'ultimo match di Euro 2020 disputato a Bucarest, dopo le tre partite ospitate durante la prima fase.

Euro 2020, contro chi gioca ai quarti la vincente di Francia-Svizzera

La nazionale che riuscirà a superare lo scoglio degli ottavi tra quella di Deschamps e quella di Petkovic, affronterà ai quarti di finale la vincente della gara tra Croazia e Spagna, in programma lunedì 28 giugno, alle ore 18, al Parken Stadium di Copenaghen, in Danimarca. La sfida tra le due squadre vittoriose nel primo turno della fase a eliminazione diretta si giocherà venerdì 2 luglio alle ore 18 a San Pietroburgo, in Russia.