Francia-Italia oggi agli Europei Under 21, dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della partita Francia-Italia è la gara d’esordio degli Azzurrini agli Europei Under 21: la partita si gioca giovedì 22 giugno 2023 con fischio d’inizio alle ore 20:45 e si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai Uno.

L'Italia fa l'esordio agli Europei Under 21 contro la Francia. Gli Azzurrini scenderanno in campo oggi, giovedì 22 giugno 2023, per la prima partita del gruppo D alla Cluj-Arena alle ore 20:45. La gara si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai Uno e in streaming gratis su RaiPlay.

Gli Europei di categoria che si svolgeranno tra Georgia e Romania regalano tre pass per le Olimpiadi, a cui l'Italia non partecipa dal 2008; e c'è anche un digiuno nel torneo continentale che va avanti dall’ormai lontanissimo 2004. Per questo motivo le convocazioni di Paolo Nicolato hanno riportato in gruppo gente come Tonali, Gnonto Bellanova e Scalvini; ormai nell'orbita della Nazionale A.

Il debutto non sarà dei più semplici, perché a bagnarlo ci sarà una delle migliori squadre della competizione come la Francia. Gli Azzurrini fanno parte del girone D che comprende anche Norvegia e Svizzera: il regolamento prevede che le prime due squadre di ciascun gruppo si qualifichino per i quarti di finale.

Le probabili formazioni di Francia-Italia. Nicolato con la coppia d'attacco Gnonto-Colombo. Ripoli dovrebbe puntare sul tridente di grande talento formato da Cherki, Wahi e Gouiri.

Partita: Francia-Italia

Quando: giovedì 22 giugno 2023

Orario: 20:45

Dove: Cluj-Arena, Cluj Napoca

Canale TV: Rai Uno

Diretta streaming: Raiplay

Competizione: Europei Under 21, prima partita del girone

Francia-Italia dove vederla in TV sulla Rai, il canale in chiaro

Francia-Italia si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai Uno. La telecronaca sarà Luca De Capitani e il commento tecnico sarà affidato a Katia Serra.

Dove vedere la partita Francia-Italia in streaming gratis

La partita tra Francia e Italia si può seguire anche in streaming su Rai Play, disponibile su app o tramite collegamento al sito.

Europei Under 21, le probabili formazioni di Francia-Italia

Nicolato non cambia il 3-5-2 e davanti a Carnesecchi proporrà la difesa formata da Scalvini, Lovato e Pirola. Bellanova e Udogie sulle corsie laterali con Miretti, Rovella e Tonali in mezzo al campo. Attacco formato da Gnonto e Colombo.

Ripoli dovrebbe puntare sul tridente composto da Cherki, Wahi e Gouiri. Tanto talento a disposizione del selezionatore francese in attacco e anche a centrocampo con Thuram, Caqueret e Le Fee. A proteggere la porta di Meslier la linea difensiva con Diakité, Badé, Kalulu e Nkounkou.

FRANCIA (4-3-3): Meslier; Diakité, Badé, Kalulu, Nkounkou; K. Thuram, Caqueret, Le Fee; Cherki, Wahi, Gouiri. CT: Ripoli.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Scalvini, Lovato, Pirola; Bellanova, Miretti, Rovella, Tonali, Udogie; Gnonto, Colombo. CT: Nicolato.