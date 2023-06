I convocati dell’Italia Under 21 per gli Europei 2023: ci sono Tonali, Gnonto e Bellanova Il c.t. Nicolato ha diramato l’elenco dei convocati per gli Europei Under 21 che si disputeranno in Georgia e Romania. Nell’elenco presenti anche Tonali, Scalvini e Gnonto. La squadra è di buonissimo livello.

A cura di Alessio Morra

Il Commissario Tecnico dell'Under 21 Paolo Nicolato ha ufficializzato i nomi dei 23 calciatori che prenderanno parte all'Europeo di categoria in programma dal 21 giugno in Georgia e Romania. Europei che hanno un peso specifico enorme considerato che le quattro semifinaliste strapperanno la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Dopo aver dominato per oltre un decennio e aver fatto incetta di titoli l'Italia va a caccia del titolo degli Europei Under 21 che manca dal 2004. Gli Azzurrini in Georgia e Romania hanno un duplice obiettivo, perché le semifinali valgono i Giochi Olimpici, che l'Italia del calcio ha mancato nelle ultime tre edizioni.

La rosa di Nicolato è di alto livello. Ci sono tre calciatori che fanno parte della Nazionale maggiore: Tonali, Scalvini e Gnonto, ma sono presenti anche Bellanova che ha giocato la finale di Champions, Udogie che passerà al Tottenham, lo juventino Miretti e il romanista Bove, che ha disputato la finale di Europa League. Nel complesso è una squadra di livello che può andare avanti.

L'Italia inizierà il proprio cammino giovedì 22 giugno a Cluji dove sfiderà la Francia, calcio d'inizio alle ore 20:45. Poi sempre in terra romena gli Azzurrini domenica 25 giugno sfideranno la Svizzera (si parte alle ore 18). Il girone si chiuderà con il match contro la Norvegia, mercoledì 28 giugno (ore 20:45). Le prime due passeranno ai quarti, che l'Italia giocherebbe contro una tra Romania, Spagna, Croazia e Ucraina, le squadre del Gruppo B.

I convocati per Euro 2023