La cantante Francesca Michielin non hai mai nascosto il suo amore per la Juventus, la squadra di cui è tifosissima. La 25enne di Bassano del Grappa anche oggi sta seguendo la partita della formazione di Andrea Pirlo impegnata al Diego Armando Maradona contro il Napoli e al termine del primo tempo ha mostrato tutto il proprio disappunto per la direzione di gara dell'arbitro Doveri che nei primi 45′ di gioco, con l'ausilio del VAR, ha assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa per una manata di Chiellini sul volto di di Rrahmani nell'area bianconera. Penalty che ha permesso agli uomini di Gennaro Gattuso di chiudere in vantaggio la prima frazione di gara.

In un tweet Francesca Michielin ha infatti scritto: "Rega non posso dire niente lo so, ma se questo è un arbitraggio serio la prossima partita arbitro io". La cantante che al prossimo Festival di Sanremo sarà in gara insieme a Fedez con la canzone "Chiamami per nome" ha dunque voluto sottolineare il proprio disaccordo con le decisioni prese dall'arbitro Doveri nel primo tempo di Napoli-Juventus.

Probabilmente a far infuriare la tifosa juventina, oltre al rigore assegnato (giustamente) ai partenopei dal direttore di gara, è stata anche qualche altra decisione presa dal fischietto romano che molti altri tifosi bianconeri hanno messo in evidenza sui social network come per esempio il non aver ritenuto passibile di ammonizione la trattenuta del già ammonito Di Lorenzo su Federico Chiesa. Decisione che ha fatto infuriare anche lo stesso calciatore juventino e tutta la panchina della Vecchia Signora che hanno protestato veemente con l'arbitro Doveri.