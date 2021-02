Paulo Fonseca fa mea culpa dopo la sconfitta della Roma in casa contro il Milan per 2-1. Il tecnico giallorosso non è soddisfatto della prova dei suoi e dell'ennesima sconfitta in uno scontro diretto: dopo la sconfitta di questa sera i capitolino hanno raccolto solo 3 punti su 24 contro le big. Proprio su questo tema l'allenatore portoghese ha affermato: "Approccio sbagliato contro le grandi ed errori tecnici? Sono errori del gruppo. Non abbiamo fatto bene in fase di costruzione e non abbiamo preso le decisioni giuste. Limiti di qualità tecnica o mentale? È difficile da capire, mancano sempre dei dettagli contro i grandi club. Da questa verità non possiamo scappare. Ma sono questioni difensive per me".

Quello degli scontri diretti per la Roma sta diventando un vero e proprio macigno per fare il salto di qualità: la squadra giallorossa è caduta ancora davanti a una big della Serie A e nel posticipo della 24a giornata è stato il Milan ad avere la meglio per 2-1 in virtù delle reti di Kessié e Rebic. Con questo stop sono dieci le sconfitte con le "grandi" durante la gestione di Paulo Fonseca: sette i pareggi e soltanto tre le vittorie (con Milan, Napoli e Juventus nella scorsa stagione). Negli scontri diretti di questo campionato alla casella vittorie c'è ancora lo "zero": nessun successi, tre pareggi (Juventus, Milan e Inter nel girone d’andata) e ben cinque sconfitte (Napoli, Atalanta e Lazio all’andata, Juventus e Milan nel girone di ritorno) in otto partite.

Questa sera il Milan ha interrotto anche l’imbattibilità dei giallorossi allo stadio Olimpico che durava dallo scorso 2 luglio: in quell'occasione era stata l'Udinese a vincere 2-0 e si ferma a sedici partite (12 vittorie e 4 pareggi). Sulla prestazione della sua squadra contro il Milan Fonseca ha affermato: "Siamo entrati male in campo, le situazioni create dal Milan sono nate da palle perse da noi. Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti e siamo stati passivi, contro il Milan è difficile poi recuperare. La partita poi è stata equilibrata, abbiamo giocato il nostro calcio e creato".