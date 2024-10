video suggerito

Fonseca spiega la decisione di cedere Kalulu alla Juve: "È stata anche una scelta del giocatore" Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan e si è pronunciato anche su uno dei temi più dibattuti degli ultimi tempi tra i tifosi del Diavolo, ovvero la scelta di cedere Kalulu alla Juventus nonostante le difficoltà difensive palesate dai rossoneri.

A cura di Vito Lamorte

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, posticipo di lusso della settima giornata di Serie A 2024/2025. Il tecnico dei rossoneri si è espresso così: “Quello che sento, e che è vero, è che non abbiamo vinto a Leverkusen, ma il gruppo era deluso e arrabbiato e ho buone sensazioni: la squadra ha lavorato bene e vuole vincere. Giocare a Firenze è sempre difficile, ma penso che siamo pronti per fare una buona partita. Vogliamo vincere".

Nelle ultime settimane c'è un tema più di altri che ha preso il sopravvento tra i tifosi del Diavolo, ovvero la scelta di cedere Kalulu alla Juventus nonostante le difficoltà difensive palesate dai rossoneri. Fonseca ha risposto così: "Kalulu? Non parlo dei giocatori che non sono qui. Lui non è più qui, ma non devo dimenticare che è stata una scelta del giocatore. Adesso non ha senso fare il paragone tra i giocatori che sono qui e quelli che sono in altre squadre".

Fonseca: "Gimenez? Mi piace, ma mi piacciono più Abraham e Morata"

In merito alle scelte di formazione che farà a Firenze, l'allenatore portoghese ha dichiarato: "Morata sta bene ed è pronto per giocare, giocherà domani. Pavlovic? Penso che è importante avere stabilità in difesa. Gabbia e Tomori hanno fatto due bellissime partite, adesso Pavlovic deve continuare a lavorare perché avrà delle opportunità. Ma la coppia di centrali sta facendo bene ed è importante continuare".

Sulla crescita di Fofana, Fonseca si è espresso così: "Nella nostra struttura, per me, lui è il giocatore più importante. Come migliora lui, migliora la squadra. I mediani sono il motore della squadra”.

Infine, una domanda sulle parole di Santiago Gimenez ("Milan opzione molto concreta nelle ultime ore di mercato") a cui il tecnico rossonero risponde così: "Gimenez del Feyenoord? Mi piace come giocatore, ma mi piacciono più Abraham e Morata".