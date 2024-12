video suggerito

Fonseca soddisfatto del suo Milan visto a Verona ma avverte: "Sbagliamo troppo, bisogna fare meglio" Paulo Fonseca è soddisfatto per la vittoria del suo Milan in casa del Verona. L'allenatore dei rossoneri ha parlato al termine della partita del Bentegodi. Era soddisfatto a metà: "Nel primo tempo abbiamo avuto il 76% di possesso palla ma sbagliando troppo, dobbiamo fare meglio".

A cura di Fabrizio Rinelli

Paulo Fonseca è soddisfatto per la vittoria del suo Milan in casa del Verona. L'allenatore dei rossoneri ha parlato al termine della partita del Bentegodi, decisa da un gol di Reijnders, sottolineando ai microfoni di DAZN cosa gli è piaciuto di più nel corso di più di 100 minuti di partita. "Penso che il primo tempo eravamo senza molti giocatori e siamo entrati un po' lenti – spiega -. Non abbiamo permesso niente all'Hellas nel primo tempo avendo 76% di possesso palla ma sbagliando troppo, dobbiamo fare meglio ed essere più aggressivi in questo momento".

Fonseca poi prosegue: "Abbiamo meritato, difensivamente abbiamo trovato stabilità ma dobbiamo migliorare dal punto di vista offensivo – sottolinea l'allenatore rossonero che poi aggiunge -. I difensori centrali sono stati bravi, Fofana e Terracciano pure, questa stabilità è importante anche se possiamo attaccare meglio". Il tecnico dei rossoneri poi parla anche di Leao: "Ho parlato adesso con Rafa ma mi sembra che non sia niente di grave, è stato più preventivo perché lui non ha voluto rischiare. Era solo una piccola impressione che ha avuto".

Leao infortunato durante Verona-Milan.

Le parole di Fonseca sugli infortunati

L'allenatore del Milan ha poi affrontato la tematica relativa agli infortuni in generale che in queste settimane stanno diventando troppi. Fonseca però chiarisce come non per tutti si tratti di problemi finisci ma anche di scelte tecniche o infortuni avvertiti in Nazionale: "Theo non è infortunato, Rafa non è niente di grave, mentre Pulisic è arrivato infortunato dalla Nazionale – spiega Fonseca che poi specifica -. L'unico problema è stato solo Morata che ha avuto la tonsillite, poi Musah e Loftus Cheek, gli altri sono cose che non possiamo controllare".

Fonseca ha poi sottolineato l'importanza di vincere questa partita con un solo gol di scarto ma di conseguenza senza subirne: “Senza tanti giocatori, considerato anche il momento, sono soddisfatto con la vittoria perché era la cosa più importante – ha sottolineato l'allenatore dei rossoneri che ha poi aggiunto in maniera convinta -. Tra l’altro, l’abbiamo anche meritato perché non abbiamo preso gol, siamo stati più stabili dietro.”