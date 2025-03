Henry stregato: “Inzaghi tatticamente è un po’ folle, non ho visto squadre italiane fare questo”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Thierry Henry stregato da Simone Inzaghi e dall'Inter. L'ex attaccante della nazionale francese ha elogiato il lavoro dell'allenatore nerazzurro dopo la vittoria col Feyenoord e il passaggio ai quarti di finale di Champions League.

Titì negli studi di CBS Sports Golazo ha parlato della vittoria dei campioni d'Italia in carica ma ha sottolineato il grande lavoro fatto dal ‘Demone‘ a livello tattico e la proposta di gioco fatta dall'Inter rispetto alla tradizione italiana.

Henry stregato da Inzaghi: "Non ho visto squadre italiane fare questo"

Henry ha speso parole importanti per Simone Inzaghi in un salotto che vedeva di fronte a lui anche Bobo Vieri, ex nerazzurro, e Micah Richards insieme alla nota presentatrice Kate Scott.

L'ex attaccante di Arsenal e Barcellona ha elogiato l'allenatore dell'Inter con parole davvero oculate soprattutto sul lavoro tattico della squadra nerazzurra: "Tutti parlano della squadra ma si parla poco dell'allenatore. Inzaghi è straordinario. Quello che offre Inzaghi tatticamente, se ci pensi è un po' folle. E stiamo parlando di una squadra italiana. Quando vedi i difensori centrali a centrocampo, il tuo centrale di sinistra larghissimo sulla fascia sinistra, quello centrale sotto di lui che crossa per l’altro centrale in area avversaria… e se metti in pausa, i tre centrocampisti stanno giocando come difensori centrali per far uscire la palla. Non ho visto molte squadre fare questo nella storia, soprattutto in Italia. Quindi è una squadra che bisogna rispettare ma altrettanto bisogna fare con l'allenatore".

Inter elogiata per il suo gioco più in Europa che in Italia

Già lo scorso anno si notava la differenza di commenti e di elogi per il gioco espresso dall'Inter in Italia e in Europa: i commentatori stranieri hanno sempre trattato la squadra nerazzurra in maniera diversa rispetto a quanto accade nel nostro paese.

La gara d'andata degli ottavi contro l'Atletico Madrid dello scorso anno aveva lasciato alcuni spunti di riflessione in merito alla proposta di gioco e aveva dimostrato come l'Inter fosse una delle squadre più fluide e relazionali d’Europa, se non del mondo, per come interpreta alcune situazioni in campo.

La squadra nerazzurra non si è espressa spesso sui livelli della scorsa stagione ma i principi sono quelli e in alcune partite la squadra di Inzaghi li ha rispolverati. Vedremo cosa accadrà in questo finale di stagione.