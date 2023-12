Simone Inzaghi è il “demone di Piacenza”, il significato del soprannome dell’allenatore dell’Inter Perché Simone Inzaghi è chiamato “il demone di Piacenza” dai tifosi dell’Inter: da dove nasce questo soprannome, il significato e come ha preso piede tra i supporter nerazzurri sui social.

A cura di Vito Lamorte

Simone Inzaghi è il "demone di Piacenza". Se per molti appassionati e osservatori del calcio il soprannome dell'allenatore dell'Inter è qualcosa di nuovo, c'è chi parla in questi termini del tecnico piacentino da diverso tempo. Il più piccolo dei fratelli Inzaghi si è preso l’Inter e lo ha fatto con il suo modo: il lavoro fatto in questi anni lo ha portato tra ad avere la percentuale di vittorie più alta, ben 65.12%; tra gli allenatori della storia dell’Inter con più di 100 panchine. Inzaghi ha fatto meglio anche di tecnici come Conte (62.75%) e Mourinho (62.03%) ma per completare questo percorso, fatto di tanti trofei, manca lo Scudetto.

Intanto, però, i tifosi nerazzurri si godono il loro ‘demone' e da qualche ora in tanti si stanno chiedendo perché viene soprannominato così. Ci sono diverse motivazioni, in realtà, che vanno da ragioni puramente tecniche ad altre più legate alla sua comunicazione, in campo e fuori.

Perché Simone Inzaghi è chiamato "il demone di Piacenza" dai tifosi dell'Inter

Da diversi mesi su Twitter, ora ribattezzato X da Elon Musk, i tifosi dell'Inter chiamano il loro allenatore ‘demone' e la radice di questo soprannome va ricercata probabilmente nel concetto "let him cook", "lasciatelo cucinare". L'utilizzo di questa locuzione viene amplificato soprattutto quando i nerazzurri sono in emergenza in qualche reparto specifico: lo spostamento di Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista o l'utilizzo di Matteo Darmian nella posizione di ‘braccetto' della difesa a tre sono alcune di quelle situazione in cui il "demone di Piacenza" è stato capace di "cucinare" soluzioni diverse per la sua squadra.

Altri nell'utilizzo di questo soprannome fanno riferimento ad alcune espressioni facciali durante le partite, l'ultima con Chiesa durante Juventus-Inter, o al suo modo di comunicare nelle interviste post-gara o nelle conferenze stampa. Insomma, ognuno la utilizza a modo suo.

C'è, però, da dare atto a chi per primo ha utilizzato questo soprannome ed è la pagina Facebook ‘Aggiornamenti quotidiani sul Demone di Piacenza' che prima si chiamava ‘Aggiornamenti quotidiani sull'esonero di Simone Inzaghi': sono stati loro i primi in assoluto a coniare questo nomignolo per Simone Inzaghi e poi ha preso piede sempre di più sui vari social.

Dopo il siparietto con Dimarco ai microfoni di Sky nel post-partita contro l'Udinese, quando il tecnico dell'Inter ha risposto con un sorriso alla domanda sul"demone di Piacenza" e con sole due parole ("Fa piacere"), il soprannome è diventato di domini pubblico e verrà usato con sempre più frequenza soprattuto se i nerazzurri continueranno a vincere.