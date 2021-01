Paulo Fonseca si è scatenato in un'esultanza sfrenata dopo il gol nel recupero di Pellegrini che ha permesso alla Roma di battere lo Spezia. Nel post-partita ai microfoni di Sky, l'allenatore portoghese è stato stuzzicato anche sulle voci relative alla rottura con il grande escluso Edin Dzeko. Il mister non ha voluto commentare dimostrandosi concentrato solo sulla "vittoria di squadra". Rispedite al mittente anche le tante critiche ricevute: "Sembra che la Roma sia ultima".

Nessun segnale distensivo, nessuna voglia di alimentare ulteriori polemiche. Paulo Fonseca dopo la vittoria in extremis sullo Spezia in maniera perentoria ha dribblato l'argomento Edin Dzeko, con il quale ci sarebbe stato un duro confronto culminato poi nella scelta di escluderlo per il match. L'allenatore si è rifatto alle dichiarazioni di ieri quando fece riferimento alle condizioni non ottimali del suo bomber: "Dzeko? Non voglio dire più niente. Problemi di rapporto con Edin? Non dico niente, capisco la curiosità, ma non parlo. Quello che è importante è quello che abbiamo fatto oggi. Una grande vittoria di squadra".

Tornando alla partita, Paulo Fonseca ha sottolineato i meriti della sua squadra che è riuscita a vincere una partita che, nonostante l'inaspettata piega nel finale legata al match di Verde, a suo dire non è stata mai in discussione: "L'abbraccio finale? È stato un momento emozionante, era un'ingiustizia non vincere questa partita. Abbiamo meritato di vincerla, ed è stato un momento di squadra, in cui dimostriamo che stiamo tutti insieme. Gli errori in difesa sono di squadra, il primo a sbagliare sono io, ma le circostanze dei gol dello Spezia sono strani. Non hanno mai creato le situazioni per fare 3 gol. È stata un'ingiustizia l'aver subito 3 gol."

In conclusione, oltre alla difesa di Borja Mayoral il tecnico ha risposto per le rime a chi critica la squadra. Fonseca reputa eccessive le critiche ricevute: "Borja ha fatto una buona partita in Coppa Italia, la sua colpa è stata solo non fare gol. Oggi ha fatto una grande partita, alla Roma sono tutti titolari. Lui sta in un buon momento e oggi si meritava i gol. Le critiche? Sono focalizzato solo sulla squadra, è difficile vedere che si tratta della Roma in una forma diversa. Sembra che la Roma sia ultima: è la Roma che importante, non Fonseca. Bisogna rispettare la Roma. Non vedo, non guardo e non sento le voci sugli altri allenatori".