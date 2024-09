video suggerito

Fonseca si gode questo Milan: “Continuare a vincere dopo il derby era troppo importante” Il successo con il Lecce ha dato continuità al Milan post derby, con la momentanea vetta della classifica e un buon viatico per la sfida Champions al Leverkusen. Per Fonseca la testa è già lì: “Gara difficile, ora vado a casa e inizio subito a studiarla…” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Terza vittoria consecutiva, un Milan neo capolista e l'entusiasmo ritrovato: per Paulo Fonseca il successo contro il Lecce ha mille sfaccettature, non ultima una formazione in cui ancora una volta ha voluto mettere mano, proponendo dal 1° minuto Abraham e Morata insieme con Leao e Pulisic: tutte le bocche da fuoco in campo, avendo ragione. "Vincere subito dopo il derby era fondamentale".

La soddisfazione per il tecnico portoghese è aver visto coniugare anche dopo il derby vinto sull'Inter, bel gioco, idee e risultati: una squadra che finalmente funziona, con meccanismi che iniziano ad essere metabolizzati, offrendo ottimi riscontri. "Non era facile stasera" ha sottolineato il tecnico milanista. "I giocatori sono stati bravi e alla fine abbiamo vinto bene. Ho visto una squadra in crescita ora il focus è sul Leverkusen, una partita difficile"

L'euforia e la continuità ritrovata dal Milan

Per Fonseca le montagne russe potrebbero essere finite, dopo un inizio di stagione negativo, il tunnel nella sconfitta contro il Liverpool e il ritorno alla luce con l'Inter. Tutto in pochissime settimane: "Dopo le prime partite forse non ci saremmo aspettati questa situazione, ma il bello del calcio è che cambia tutto rapidamente. E’ stato importante continuare vincere dopo il derby, era troppo importante e non era facile dopo quella euforia"

Leggi anche La mossa di Fonseca prima del derby: nello spogliatoio del Milan un messaggio tradotto in lingue diverse

Focus sul Leverkusen, la gara che può dare la svolta

Ovviamente il pensiero è già alla Champions League dove il Milan ha steccato e ha voglia di ritornare a fare la parte del leone. Difficile, ma non impossibile, contro il Leverkusen nella tana dei tedeschi: "Contro il Leverkusen sarà una partita completamente diversa, dopo il Liverpool affrontiamo l’altra squadra che gioca meglio in Europa. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, adesso vado a casa e comincio a prepararla…"

I complimenti di Fonseca ai singoli

Per il tecnico del Milan tutti hanno giocato bene, da squadra ma non disdegna i propri complimenti ai vari giocatori. "Fofana? Sta trovando il suo ruolo, è un giocatore importante in mezzo al campo. C'è stata una grande energia portata da Morata e Abraham alla squadra e adesso anche Leao lavora e corre di più. Le due punte in campo? Le qualità di Morata mi permettono anche questo tipo di soluzione".