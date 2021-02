Il caso Dzeko è chiuso, ma senza sconti per il centravanti bosniaco. Paulo Fonseca nel classico appuntamento con la stampa prima di Juventus-Roma ha confermato che la frattura è stata ricomposta, con il giocatore che tornerà dunque nella lista dei convocati. Nessun dietrofront però del tecnico sulla fascia da capitano: in assenza di Lorenzo Pellegrini, la stessa finirà al braccio di Cristante.

La ripresa del dialogo tra Dzeko e Fonseca si è rivelata proficua e la frattura si è ricomposta. A confermare il tutto ci ha pensato il mister prima del super anticipo della 21a giornata di Serie A contro la Juventus: "Dzeko? Non ho niente da dire di diverso rispetto a quanto detto da Pinto. Abbiamo parlato, va tutto bene. Si è allenato bene". Tutto come prima? Non proprio, visto che l'ex Manchester City non partirà titolare in Juventus-Roma. Nessuno sconto anche sulla fascia di capitano, finita nelle ultime uscite sul braccio di Lorenzo Pellegrini. Nemmeno la squalifica di quest'ultimo cambia l'opinione del mister portoghese che ha annunciato: "Domani sarà Cristante capitano".

Toccherà dunque a Borja Mayoral non far rimpiangere Edin Dzeko. Fonseca non vuole fare paragoni tra i due: "Borja non ha bisogno della prossima partita, per far vedere quello che può fare. Borja è un giovane con qualità, sta giocando bene, deve rimanere concentrato per fare una buona partita domani. Quello che conta sono le vittorie, le prestazioni, come ci si allena. Dzeko e Mayoral sono diversi: Edin è più forte fisicamente, Borja è più profondo. Hanno caratteristiche per giocare nel nostro gioco".

Grandi complimenti per Pirlo, per la Juventus, che è cresciuta e non poco rispetto alla gara d'andata ("è più profonda e dinamica"), e nessuna ulteriore indiscrezione sulla formazione. L'unica certezza è quella relativa all'assenza di El Shaarawy e alla presenza tra i pali di Pau Lopez al posto di Mirante: "Stephan sarà convocato, ma continueremo con Pau. El Shaarawy non sarà con la squadra perché sta facendo un lavoro individuale per recuperarlo".