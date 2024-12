video suggerito

Fonseca lancia la sfida all’Atalanta: “Siamo preparati per giocare contro di loro” Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa la partita che il Milan giocherà in casa dell’Atalanta: “Musah giocherà domani. Partita tatticamente più difficile finora? Penso che l’abbiamo preparato bene”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa la partita che il Milan giocherà in casa dell'Atalanta. L'allenatore rossonero ha dichiarato: "Partita tatticamente più difficile finora? Penso che abbiamo preparato bene la partita. Sarà tattica. È molto facile capire come gioca l'Atalanta, è facile dire cosa fanno, ma è difficile contrattaccare perché loro fanno ciò molto bene. Siamo preparati per giocare contro di loro".

Il tecnico portoghese elogia la Dea ma non ha paura e si fida dei suoi calciatori: "Non è mai un buon momento per affrontare l'Atalanta ma siamo in crescita e in fiducia. Contro loro è sempre difficile, stanno molto bene, segnano tanto e hanno preso pochi gol nelle ultime partite. Sono fortissimi ma siamo pronti".

Fonseca elogia Leao: "È migliorato ma deve essere ambizioso"

Contro Gasperini sono arrivate tre sconfitte e un pareggio per Fonseca ma per lui non è una rivincita personale perché spende solo parole positive nei confronti del tecnico dell'Atalanta: "Gasperini è stato un pioniere a giocare così e adesso tutti in Europa hanno la consapevolezza che è difficile affrontare una squadra come l'Atalanta. Inoltre, ci sono state tante squadre che oggi seguono lo stesso modello. L'altro giorno guardavo un articolo che hanno fatto in Germania e tante squadre giocano così adesso: penso al Bayer Leverkusen, allo Stoccarda. Io penso che abbiano seguito le idee di Atalanta e di Gasperini, è un modello a livello internazionale".

Sul rendimento e sulla crescita di Rafa Leao dopo gli screzi di inizio stagione risponde soddisfatto: "È una realtà, Rafa ha spazio per migliorare. Se ha fatto bene nelle ultime partite anche nell'atteggiamento difensivo dico sì, ma non sono ancora totalmente soddisfatto, può fare meglio. Se ha fatto 5 gol deve avere la testa per farne 20 perché ha la capacità per farlo, deve essere ambizioso. E' sulla strada giusta ma non si deve fermare adesso".