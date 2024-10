Fonseca ha sentito qualcosa di strano in Bayer-Milan, riguarda l’arbitro: “Mai dubbi contro di noi”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Paulo Fonseca ha protestato molto con l'arbitro nel finale di Bayer Leverkusen-Milan per il mancato rigore fischiato per il contatto tra Hincapié e Loftus-Cheek. Una situazione che non gli è andata giù come ribadito poi ai microfoni dopo quella che è stata la seconda sconfitta in altrettante partite per la sua squadra in Europa. A prescindere dalla situazione in particolare, l'allenatore portoghese ha notato un atteggiamento strano da parte dell'arbitro.

Fonseca e l'arbitraggio in Bayer Leverkusen-Milan

Quando infatti negli studi Sky gli hanno fatto vedere l'episodio da moviola che avrebbe potuto portare anche alla potenziale occasione dell'1-1, Fonseca ha dimostrato di non aver avuto dubbi: "Per me quello che è strano, è il non intervento del Var. Per me è rigore, è sulla linea. Loro non hanno guardato la situazione". L'ex mister della Roma però estende il discorso all'intero match: "Durante la partita ho sentito che l'arbitro non ha avuto dei dubbi quando era contro di noi, non mi piace parlare degli arbitri e non sono scuse, ma noi sentiamo quando le cose sono così".

Soffermandosi sulla partita, l'allenatore del Milan si è mostrato molto colpito dalla prestazione del Milan nonostante la sconfitta: "È stata la partita che mi è piaciuta di più da quando sono arrivato qui. Nel secondo tempo partita fantastica, ma non abbiamo concretizzato le occasioni che abbiamo avuto. Siamo tristi e delusi negli spogliatoi, sono soddisfatto non del risultato ma del coraggio che abbiamo avuto per come giocare qui".

Fonseca e il mancato sostegno di Leao a Theo Hernandez

E in merito al mancato sostegno di Leao in fase difensiva a Hernandez, sottolineato da Fabio Capello, Fonseca ha minimizzato: "Mister è sempre lo stesso problema, stiamo sempre cercando di fare. Io capisco, ma credo che abbiamo avuto molti più problemi nel primo tempo sulla destra che sulla sinistra. Vero che è difficile fare arrivare Rafa ad aiutare Theo ma penso che abbiamo sofferto più a destra".