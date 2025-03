Galeone non ha dubbi: “Allegri sarebbe perfetto per iniziare un nuovo ciclo al Milan”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Giovanni Galeone non ha dubbi: Massimiliano Allegri sarebbe perfetto la panchina del Milan. Il tecnico livornese è uno dei nomi caldi per la panchina del Diavolo in vista del prossimo anno e il suo amico e mentore, oltre che suo ex allenatore ai tempi di Perugia, Napoli e Pescara è convinto che possa essere la persona giusta per risollevare le sorti del club rossonero.

L’allenatore-maestro di Allegri, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato che non sarebbe sorpreso dal ritorno di Max sulla panchina rossonera: "Certo che no! Anzi, non so perché non ci abbiano pensato prima. Credevo tornasse già in estate, quando poi la società ha scelto altre soluzioni, prima Fonseca e poi Conceiçao. Sarebbe perfetto per iniziare un nuovo ciclo: Max conosce l’ambiente, ha esperienza. E poi è lui, è semplicemente Max".

Galeone: "Allegri ha un desiderio di rientrare pazzesco"

Galeone ha raccontato un Allegri che porterebbe conoscenze ed esperienza, con una enorme voglia di tornare ad allenare dopo una stagione di stop: "Massimiliano ha ancora una gran voglia di farsi vedere, ha un desiderio di rientrare pazzesco. Negli anni precedenti ha rifiutato offerte incredibile dalla Premier o dal Psg. I dirigenti francesi chiamarono addirittura me perché lo convincessi ad andare! Non ci fu modo. In Arabia gli offrivano ponti d’oro e lui niente. Cerca una sfida stimolante e ama la Serie A, il Milan può offrirgli tutto questo".

Secondo l'allenatore di Napoli non avrebbe bisogno neanche di un mercato faraonico: "Niente affatto. Già a inizio campionato mi diceva che il Milan era un grande gruppo, una squadra dove poter lavorare bene. Tecnicamente è una formazione di alto livello. Ha super giocatori: non è mica facile trovare un centrocampo con Reijnders e Fofana. In pochi li hanno. Max farebbe bene per tantissime ragioni: sono convinto che in un paio d’anni rivincerebbe lo scudetto. Basterebbero al limite un paio di innesti, ma poca roba e senza svenarsi".

Infine, in merito alle vecchie ruggini con Zlatan Ibrahimovic, Galeone risponde così: "Ci sono stati vecchi screzi, cose che nel calcio si risolvono in un attimo".