Fonseca annuncia due assenze pesanti contro il Sassuolo: Maignan e Theo Hernandez non convocati ci sarà qualche rotazione obbligata per il Milan in Coppa Italia, assenti due big: "Se non gestiamo bene la squadra e i giocatori potremmo avere dei problemi fisici e questo non lo vogliamo"

A cura di Ada Cotugno

Il Milan esordirà in Coppa Italia con qualche titolare in meno: la squadra di Paulo Fonseca affronterà il Sassuolo negli ottavi della competizione, un impegno ostico contro la capolista della Serie B che viaggia spedita verso la promozione. Ci saranno alcune rotazioni obbligate per i rossoneri che sono chiamati a un calendario complicato che venerdì gli presenterà davanti l'Atalanta di Gasperini.

Ai microfoni di Milan TV Fonseca ha parlato dell'impegno che attende i suoi ragazzi, reduci dalla vittoria per 3-0 contro l'Empoli, e soprattutto dei due grandi assenti in Coppa Italia. Il Milan infatti farà a meno di Maignan e di Theo Hernandez, entrambi indisposti ma che potrebbero recuperare per lo scontro diretto contro i bergamaschi.

Fonseca annuncia due assenze nel Milan

La Coppa Italia è un obiettivo per i rossoneri che sperano di arrivare fino in fondo in questa competizione. Il primo avversario sarà il Sassuolo, retrocesso nella scorsa stagione ma deciso a tornare immediatamente in Serie A. Il Milan si dovrà scontrare contro Berardi, un giocatore che in passato ha saputo far male ai suoi rivali, e per l'occasione Fonseca è costretto a qualche rotazione, soprattutto perché venerdì incontrerà l'Atalanta: "Se non gestiamo bene la squadra e i giocatori potremmo avere dei problemi fisici e questo non lo vogliamo. Io ho fiducia in tutti i giocatori, ci sarà qualche cambio, ma sempre con l'obiettivo di vincere la partita".

Gli assenti citati sono proprio Maignan e Theo Hernandez, come confermato dall'allenatore: "Maignan non ci sarà per un intervento ai denti. Anche Theo non ci sarà per una contusione al piede. Gli altri sono tutti pronti per giocare. Io metterò in campo una squadra per vincere". Il portiere non parteciperà alla partita perché si è sottoposto a una piccola operazione dentale che non gli consente di stare in campo, mentre per quanto riguarda il terzino preoccupa ancora il colpo subito contro l'Empoli e in via precauzionale sarà escluso dai convocati.